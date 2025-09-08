Şevval Şahin ve Burak Ateş’in aracındaki yazı sosyal medyayı karıştırdı

Katıldığı güzellik yarışması sonrası magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, son olarak Burak Ateş ile görüntülenmesiyle haber oldu. Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Şevval Şahin'in korumalı ve şoförlü aracı da dikkat çekti.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN ARACINDAKİ YAZI ŞOKE ETTİ

Her paylaşımıyla olay olan Şevval Şahin yine magazin gündemine oturdu. Tescilli güzel son olarak bir mekan çıkışı Bebek'te görüntülendi.

Kız arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan Şevval Şahin, çıkışta sevgilisi Burak Ateş'in kendisine tahsis ettiği özel korumalı ve şoförlü araçla oradan ayrıldı.

Koşar adım arabaya binerek uzaklaşan Şahin'in, bindiği araçta yer alan 'Resmi hizmete mahsustur' yazısı dikkatlerden kaçmadı.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN SEVGİLİSİ BURAK ATEŞ KİMDİR?

Burak Ateş, 1988 yılında Trabzon’da doğmuştur. Ancak çocukluk yıllarının büyük bir kısmını Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçirmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İskenderun’da tamamladıktan sonra yurtdışında dil eğitimi almış, ardından üniversite hayatına Türkiye’de devam etmiştir.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

13 Eylül 1999 doğumlu Şevval Şahin, 6 yaşında Londra'da yaşamaya başladı. Buradaki Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümünde eğitim gördü. Miss Turkey 2018'in 20 finalisti arasında yer aldı. 24 Eylül'de gerçekleştirilen yarışmada birinci seçildi.