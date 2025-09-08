Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ben Affleck ayrılığına rağmen Jennifer Lopez ile Samuel Affleck arasındaki bağ kopmadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, ayrıldığı eski eşi Ben Affleck'in oğluyla New York sokaklarında görüntülendi. Alışverişte görüntülenen Jennifer Lopez ve Samuel Affleck'in neşeli hali de dikkatlerden kaçmadı.

Ben Affleck ayrılığına rağmen Jennifer Lopez ile Samuel Affleck arasındaki bağ kopmadı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 15:09

, geçen yıl ayrıldığı eski eşi 'in oğlu Samuel'e hâlâ iyi bir üvey annelik yapıyor. yaparken görüntülenen Jennifer Lopez ile Samuel Affleck'in karelerine beğeni yağdı.

JENNİFER LOPEZ İLE SAMUEL AFFLECK YAN YANA

56 yaşındaki ünlü şarkıcı, oyuncu Jennifer Lopez, Ben Affleck ile evliyken de onun çocuklarıyla iyi bir ilişki yürütüyordu. Lopez, ayrılık sonrasında Affleck ile görüşmese bile, yakın bir ilişki kurduğu oğlu ile görüşmeye devam ediyor.

Ben Affleck ayrılığına rağmen Jennifer Lopez ile Samuel Affleck arasındaki bağ kopmadı

Bir ayakkabı dükkanında birlikte görüntülenen Jennifer Lopez, Samuel Affleck ile bire bir ilgilendi. Jennifer Lopez ile Samuel Affleck, alışveriş sonrası mağazadan ellerinde poşetlerle çıktı.

Ben Affleck ayrılığına rağmen Jennifer Lopez ile Samuel Affleck arasındaki bağ kopmadı

Alışveriş yaparken oldukça eğlendikleri görüntülenen Jennifer Lopez ile Samuel Affleck, Mart 2024'te birlikte Lakers taraftarı olarak NBA maçını da beraber izledi.

Ben Affleck ayrılığına rağmen Jennifer Lopez ile Samuel Affleck arasındaki bağ kopmadı

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2022 yazında evlendi. İlişkilerine 17 yıl sonra yeniden şans veren ikilinin evliliği sadece iki yıl sürdü. Lopez, 2024 yazında Affleck'e davası açtı. Çift, Ocak 2025'te resmen boşandı.

ETİKETLER
#boşanma
#aile
#alışveriş
#jennifer lopez
#Ben Affleck
#Samuel Affleck
#Üvey Annelik
#Magazin
