Ben Affleck ayrılığına rağmen Jennifer Lopez ile Samuel Affleck arasındaki bağ kopmadı

Jennifer Lopez, geçen yıl ayrıldığı eski eşi Ben Affleck'in oğlu Samuel'e hâlâ iyi bir üvey annelik yapıyor. Alışveriş yaparken görüntülenen Jennifer Lopez ile Samuel Affleck'in karelerine beğeni yağdı.

JENNİFER LOPEZ İLE SAMUEL AFFLECK YAN YANA

56 yaşındaki ünlü şarkıcı, oyuncu Jennifer Lopez, Ben Affleck ile evliyken de onun çocuklarıyla iyi bir ilişki yürütüyordu. Lopez, ayrılık sonrasında Affleck ile görüşmese bile, yakın bir ilişki kurduğu oğlu ile görüşmeye devam ediyor.

Bir ayakkabı dükkanında birlikte görüntülenen Jennifer Lopez, Samuel Affleck ile bire bir ilgilendi. Jennifer Lopez ile Samuel Affleck, alışveriş sonrası mağazadan ellerinde poşetlerle çıktı.

Alışveriş yaparken oldukça eğlendikleri görüntülenen Jennifer Lopez ile Samuel Affleck, Mart 2024'te birlikte Lakers taraftarı olarak NBA maçını da beraber izledi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2022 yazında evlendi. İlişkilerine 17 yıl sonra yeniden şans veren ikilinin evliliği sadece iki yıl sürdü. Lopez, 2024 yazında Affleck'e boşanma davası açtı. Çift, Ocak 2025'te resmen boşandı.