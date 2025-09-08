Coldplay konserindeki skandal sonrası boşanma haberi geldi

Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile aynı şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı temmuz ayında Coldplay konserinde ifşa oldu. Uzun süre gündemden düşmeyen olay sonrası boşanma haberi geldi.

COLDPLAY KONSERİNDEKİ ALDATMA SKANDALI BOŞANMA GETİRDİ

Coldplay konserinde, insan kaynakları müdürü olarak çalıştığı şirketin CEO'su Andy Byron ile seyirci kamerasına yakalanmış ve iki isimin uzun süre gündemden düşmedi.

Temmuz ayında, grubun ABD'deki 'Music of the Spheres' turnesi kapsamında verdiği bir konserde iki kişi yakınlaşırken görülmüştü. Daha sonra, başkalarıyla evli oldukları bildirilen Kristin Cabot ve Andy Byron çiftinin aynı şirkette çalıştığı ortaya çıktı.

Andy Byron, o dönemde teknoloji şirketi Astronomer'ın CEO'su olarak görev yapıyordu. Olayın ardından şirket, Byron'un istifa ettiğini duyurdu. Bir süre sonra insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un da istifa ettiği bildirildi.

Skandal sonrası Kristin Cabot'un eşine boşanma davası açtığı öğrenildi. Mirror Gazetesi'ne konuşan bir kaynak, çiftin birkaç aydır evlilik sorunları yaşadıklarını ve ayrılmayı düşündüklerini söyledi.

ANDY BYRON KİMDİR?

Andy Byron, Astronomer'ın CEO'sudur. Web sitesine göre, "Astro, Apache Airflow® destekli, sektör lideri bir veri düzenleme ve gözlem platformudur.

KRISTIN CABOT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kristin Cabot, 1,3 milyar dolar değerindeki bir teknoloji şirketi olan Astronomer'da İnsan Kaynakları Yöneticisi. Şirkete sadece dokuz ay önce katıldı ve insan kaynakları ekibine liderlik etti