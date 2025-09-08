Kübra Süzgün'ün babasından Özge Özpirinçci'ye şok suçlamalar! Her şeyi bir bir anlattı

Kadın dizisinde anne kızı oynayan Özge Özpirinçci'yi hakkında video yayınlayan Kübra Süzgün, eski rol arkadaşı hakkında "Dolandırıcı" diyerek sosyal medyada gündem oldu. Bir beyaz eşya firması tarafından kızı Kübra Süzgün'ün fotoğraflarının izinsiz kullanıldığını belirten Serkan Süzgün; oyuncu Özge Özpirinçci'nin yakın arkadaşı olan avukat Nail Gönenli'nin de dolandırıcılığın bir parçası olduğunu iddia etti.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'YE ESKİ ROL ARKADAŞININ AİLESİNDEN ŞOK SUÇLAMALAR

Kübra Süzgün'ün babası verdiği röportajda oyuncu ,Özge Özpirinçci'yi dolandırıcılıkla suçladı ve yaşadıkları süreci paylaştı. Kızının yüzü olması bir reklam firmasının aramasıyla olayların başladığını bellirten baba Serkan Süzgün, "2015 yılında kızımın fotoğrafını sosyal medyada görüp bizi aradılar. Kızımı ünlü bir beyaz eşya firmasının marka reklam yüzü seçtiklerini söyleyip, bizi fotoğraf çekimine çağırdılar. Biz de kendimizi set ortamında bulduk. Kızımın fotoğrafını çektiler. Uzun süre ses çıkmadı" dedi.

İzinsiz kızının fotoğraflarının yayınlandığı belirterek, "Ama fotoğraflarını çektikten sonra ne bir sözleşme ne de başka bir şey yaptılar. Bizi daha sonra sözleşme için çağıracaklarını zannettik. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra kızımın fotoğraflarının tüm Türkiye'de ve yurt dışında kullanıldığını gördük." dedi.

Olayın uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Şirketi arayıp, iznimiz olmadan fotoğrafları kullanamayacaklarını söyleyerek uyardık. Size konuyla ilgili dönüş yapacağız dediler. Meğer Metin Kıcır isimli şahıs, bu şirkete gidip, kızımın tüm hakları kendisindeymiş gibi para istemiş. Her yıl kızım üzerinden milyonlarca lira para almış. Bunların hiçbirinden benim haberim yok." diyerek dolandırıldığını fark ettiğini belirtti.

Olayı Özge Özpirinçci'ye anlattığını belirterek, "Fotoğraflarını sökün yeter artık' dedim. Burada kızıma yapım şirketlerinden teklifler gelmeye başladı. 2017 yılında kızım çocuk oyuncu olarak ünlü oldu. 'Kadın' dizisine başladığı sırada, Özge Özpirinçci'ye bu şirketle yaşadığımızı anlattım. Özpirinçci, menajeriyle birlikte bana "Kızının hakkını koruman lazım, sana avukat bulalım" dedi.

Özge Özpirinçci'nin Nail Gönenli'yi önerdiği belirtti ve "O da bana "Siz bana bırakın, haberlerin çıkması normal" dedi. Ben de o dönemde çok anlamadığım için dava sürecini ona bıraktım. Aradan biraz zaman geçti, Nail beni aradı. "Bilirkişi raporu sizin aleyhinize çıktı" dedi. Ben de "Nasıl olur? Kızımın fotoğraflarını izinsiz kullandılar, burada nasıl bizi haksız buldu bilirkişi raporu. Ben duruşmaya geleceğim" dedim. Mahkemeye gittim, hakim "Davanız ret oldu" dedi. Ben de şoka girdim" dedi.

"ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ İLE NAİL GÖNENLİ BİRLİK OLMUŞ"

Özge Özpirinçci'ye güvendiklerini belirten Serkan Süzgün, "İşin acı tarafı da bu. Özge Özpirinçci'ye güvenip, onun yönlendirdiği Nail Gönenli'yi avukat tuttum. Meğer dava sürecinde Nail'in yanına gidip, onunla kendi aralarında anlaşmış, Nail de bu dolandırıcılığın bir parçası olmuş. Nail onlarla işbirliği yapıp, kızımın hak ettiği tazminatı Metin Kıcır hak sahibiymiş gibi ona yönlendiriyor. Metin Kıcır zaten yıllardır bizden habersiz kızım için bu şirketten para alıyor. Nail'i de buna ortak ederek yanına çektiler" dedi.

Sahte belgelerle tüm hakları kendilerine devrettiklerini belirten Kübra Süzgün!ün ailesi, "Dava kızım aleyhine ret olunca, üst mahkemeye itiraz dilekçesi yazdım. Üst mahkeme kararı bozdu. "Mahkemeye sunulan bilirkişi raporu ve diğer belgeler çelişkili" dedi. Sonra tekrar yerel mahkemede görüldü. Şöyle bir durum da var, mahkeme ilk dava görülürken bilirkişi raporu hazırlanıyor ve Metin Kıcır zaten sahtekar olarak tescil edilmiş bu raporda. Ancak sonra benim avukatım olan Nail'in de desteğiyle ilk bilirkişi heyetinin bu raporuna itiraz edilmiş ve mahkeme tekrar bilirkişi heyeti atamış. Ve Metin Kıcır'la bağlantılı olan heyet getirilmiş. Bilirkişi raporunu da Metin Kıcır kendi lehine göre ayarlatmış. Ben zaten İstanbul Bilirkişi Bölge Kurulu'na dilekçe yazdım.

A4 kağıdına kızımın tüm haklarını Metin Kıcır'a devretmişim gibi sahte belge düzenlemişler. Bu belgeyi de kullanarak, ünlü beyaz eşya firmasından 4 yıl boyunca milyonlar almış. Sanki kızımın fotoğraflarının tüm hakları Metin Kıcır'daymış gibi. A4 kağıdına düzenledikleri belgeyi de hakime sunmuşlar. Benim şirkete açtığım davada da sanki hak sahibi kendileriymiş gibi şirketin bize ödemesi gereken tazminatı da kendisine istemiş." dedi.

"ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ BENİ ENGELLEDİ"

Kadın dizisinde beraber rol alan Özge Özpirinçci'nin kendisini engellediğini belirterek, "Dava sürecindeyken zaten Özge sette bizimle hiç muhatap olmamaya başlamıştı. Ne zaman ki mahkeme sonrası Nail'in de bizi kandırdığını öğrendim, o zaman Özge'ye mesaj attım. Mesajıma geri dönmedi sonra da engelledi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra anladım ki Metin Kıcır'ın eşi Burak Yamantürk'ün başrolde oynadığı 'Aslında Özgürsün' dizisinin yapımcısı.

Metin Kıcır'ın yapımcılıkla falan alakası yok aslında. 2022 yılında Özge de Nail'le işbirliği yapıp Metin Kıcır'ı kamuoyuna karşı yapımcı göstermek için Özge'nin kocasının başrolde oynadığı diziye ortak yapımcı olarak konumlandırıyorlar. Böyle olunca da Özge ne bizim telefonlarımıza çıktı, ne de arayıp sordu." dedi.