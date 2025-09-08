Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğu anları paylaştı! Kavga videosu 'pes' dedirtti

Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu belirterek kardeşi Sıla Doğu'nun evinden paylaşımlarına devam etti. Dilan Polat, koyu Fenerbahçeli olan eşi Engin Polat'ı kızdırmak için Galatasaray paylaşımları yaparken, son olarak ise kavga anlarının videosunu paylaştı.

ENGİN POLAT, DİLAN POLAT'I EVDEN KOVDU

Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu belirtti. Takipçilerinin sorularını cevaplayan Dilan Polat, bir takipçisinin "Nasıl evden kovabilir? Aklım almıyor" sözlerine "Bas baya hepiniz bu evden gidin dedi. Çocuk 1. sınıf başladı Ne diyeyim ….. valla ben konuşmayayım!" sözleriyle cevap verdi.

DİLAN POLAT, ENGİN POLAT'IN KENDİSİNİ KOVDUĞU ANLARI PAYLAŞTI

Dilan Polat son olarak ise Engin Polat ile kavga ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınlanan videoda Engin Polat ile kavgaya tutuşan Dilan Polat'ı yardımcılarının sakinleştirdiği görüldü.

Kamera görüntülerinde sinirlerine hakim olamayan Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'ı evden kovduğu, o anlarda evdeki insanların çifti zor tuttuğu da görüldü.