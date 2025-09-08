Menü Kapat
Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğu anları paylaştı! Kavga videosu 'pes' dedirtti

Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla anılan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu iddia ederek aralarındaki mesajları ifşa etti. Dilan Polat son olarak ise Engin Polat ile kavga ettiği anların videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğu anları paylaştı! Kavga videosu 'pes' dedirtti
GİRİŞ:
08.09.2025
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 09:38

, 'ın kendisini evden kovduğunu belirterek kardeşi Sıla Doğu'nun evinden paylaşımlarına devam etti. Dilan Polat, koyu Fenerbahçeli olan eşi Engin Polat'ı kızdırmak için paylaşımları yaparken, son olarak ise anlarının videosunu paylaştı.

ENGİN POLAT, DİLAN POLAT'I EVDEN KOVDU

Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu belirtti. Takipçilerinin sorularını cevaplayan Dilan Polat, bir takipçisinin "Nasıl evden kovabilir? Aklım almıyor" sözlerine "Bas baya hepiniz bu evden gidin dedi. Çocuk 1. sınıf başladı Ne diyeyim ….. valla ben konuşmayayım!" sözleriyle cevap verdi.

Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğu anları paylaştı! Kavga videosu 'pes' dedirtti

DİLAN POLAT, ENGİN POLAT'IN KENDİSİNİ KOVDUĞU ANLARI PAYLAŞTI

Dilan Polat son olarak ise Engin Polat ile kavga ettiği anları hesabından paylaştı. Yayınlanan videoda Engin Polat ile kavgaya tutuşan Dilan Polat'ı yardımcılarının sakinleştirdiği görüldü.

Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğu anları paylaştı! Kavga videosu 'pes' dedirtti

Kamera görüntülerinde sinirlerine hakim olamayan Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'ı evden kovduğu, o anlarda evdeki insanların çifti zor tuttuğu da görüldü.

Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğu anları paylaştı! Kavga videosu 'pes' dedirtti
ETİKETLER
#galatasaray
#sosyal medya
#dilan polat
#engin polat
#evlilik
#kavga
#Fenerbahçe
#Magazin
