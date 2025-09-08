Blok 3 ile Cemre Baysel magazin dünyasını karıştırdı! Instagram hikayesi dikkat çekti

Yeşil Deniz, İsimsizler, Ramo, Sol Yanım gibi dizilerde rol alan 26 yaşındaki Cemre Baysel'in iddialara göre; dün akşam Karaköy'de bir mekanda rap dünyasında tanınan Blok3 (Hakan Aydın) ile yemek yediği iddia edildi.

CEMRE BAYSEL VE BLOK 3 ARASINDA AŞK İDDİASI

Aytaç Şaşmaz'dan ayrılan Cemre Baysel ile kısa süre önce Nilsu Berfin Aktaş ile yollarını ayıran Blok 3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ın dün akşam birlikte görüntülendiği iddia edildi.

Masadaki kişinin Blok 3'ün karşısında oturan kişinin Cemre Baysel olup olmadığı netleşmese de sosyal medyada paylaşılan karelere yorum yağdı. Bazı kullanıcılar görüntülerdeki kişinin ünlü oyuncu olduğunu savunurken, bazıları ise “benzetme olabilir” yorumunu yaptı.

CEMRE BAYSEL'İN INSTAGRAM PAYLAŞIMI ELE VERDİ

Cemre Baysel ve Blok3'e yorum yağarken, bu iddiaları güçlendiren bir başka detay ise Baysel’in kısa süre önce Instagram hikâyesinde Blok3’ün bir şarkısını paylaşması oldu.