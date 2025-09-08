Menü Kapat
SON DAKİKA!
Magazin
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Blok 3 ile Cemre Baysel magazin dünyasını karıştırdı! Instagram hikayesi dikkat çekti

Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Cemre Baysel'in dün akşam Rapçi Blok3 ile baş başa restoranda yemek yediği iddia edildi. İddia sosyal medyayı sallarken, ne Cemre Baysel'den ne de Blok 3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın'dan cevap gelmedi.

Blok 3 ile Cemre Baysel magazin dünyasını karıştırdı! Instagram hikayesi dikkat çekti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 09:18

Yeşil Deniz, , , Sol Yanım gibi dizilerde rol alan 26 yaşındaki 'in iddialara göre; dün akşam Karaköy'de bir mekanda rap dünyasında tanınan Blok3 (Hakan Aydın) ile yemek yediği iddia edildi.

CEMRE BAYSEL VE BLOK 3 ARASINDA AŞK İDDİASI

Aytaç Şaşmaz'dan ayrılan Cemre Baysel ile kısa süre önce Nilsu Berfin Aktaş ile yollarını ayıran Blok 3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ın dün akşam birlikte görüntülendiği iddia edildi.

Blok 3 ile Cemre Baysel magazin dünyasını karıştırdı! Instagram hikayesi dikkat çekti

Masadaki kişinin Blok 3'ün karşısında oturan kişinin Cemre Baysel olup olmadığı netleşmese de sosyal medyada paylaşılan karelere yorum yağdı. Bazı kullanıcılar görüntülerdeki kişinin ünlü oyuncu olduğunu savunurken, bazıları ise “benzetme olabilir” yorumunu yaptı.

Blok 3 ile Cemre Baysel magazin dünyasını karıştırdı! Instagram hikayesi dikkat çekti

CEMRE BAYSEL'İN INSTAGRAM PAYLAŞIMI ELE VERDİ

Cemre Baysel ve Blok3'e yorum yağarken, bu iddiaları güçlendiren bir başka detay ise Baysel’in kısa süre önce Instagram hikâyesinde Blok3’ün bir şarkısını paylaşması oldu.

Blok 3 ile Cemre Baysel magazin dünyasını karıştırdı! Instagram hikayesi dikkat çekti
ETİKETLER
#Cemre Baysel
#İsimsizler
#Ramo
#Blok3
#Hakan Aydın
#Aşk Iddiası
#Yeşil Deniz
#Blok3
#Hakan Aydın
#Aşk Iddiası
#Yeşil Deniz
#Magazin
