Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Dilan Polat, Engin Polat'ın mesajlarını ifşa etti: Kertenkeleye benziyorsun

Dilan Polat, dün yaptığı paylaşımda, eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu belirtti. Bugün ise Engin Polat'ın kendisine attığı mesajları ifşa ederek, "Kertenkeleye benziyorsun" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dilan Polat, Engin Polat'ın mesajlarını ifşa etti: Kertenkeleye benziyorsun
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 16:31

ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla anılan ve arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Dilan Polat dün yaptığı paylaşımda, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu iddia etti. Bugün ise eşi Engin Polat'ın mesajlarını ifşalayarak, eve dönmeyeceğini belirtti.

DİLAN POLAT, BU SEFER İSE EŞİ ENGİN POLAT'IN MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu belirtti. Takipçilerinin sorularını cevaplayan Dilan Polat, bir takipçisinin "Nasıl evden kovabilir? Aklım almıyor" sözlerine "Bas baya hepiniz bu evden gidin dedi. Çocuk 1. sınıf başladı Ne diyeyim ….. valla ben konuşmayayım!" sözleriyle cevap verdi.

Dilan Polat, Engin Polat'ın mesajlarını ifşa etti: Kertenkeleye benziyorsun

Kardeşi Sıla Doğu’nun yanında kalan Dilan Polat, bu sefer de kocasıyla mesajlarını ifşa etti.

Dilan Polat, Engin Polat'ın mesajlarını ifşa etti: Kertenkeleye benziyorsun

Engin Polat karısına "Eve dön" deyince Dilan Polat sinirlerine hakim olamayarak "Benimle güzelsin bensiz kertenkeleye benziyorsun pişkin" dediği mesajları yayınladı.

Dilan Polat, Engin Polat'ın mesajlarını ifşa etti: Kertenkeleye benziyorsun

Dilan Polat daha sonra ise "Boşanıyorum senden avukatını ara" diyerek Engin Polat'a tepki gösterdi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Katy Perry ile ayrılığın ardından Orlando Bloom'dan duygusal açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ozan Güven sessizliğini bozdu! Manidar paylaşım geldi
ETİKETLER
#dilan polat
#engin polat
#kara para aklama
#boşanma
#suç örgütü
#Ev İçi Tartışma
#Mesaj İflası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.