Dilan Polat, Engin Polat'ın mesajlarını ifşa etti: Kertenkeleye benziyorsun

Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla anılan Dilan Polat ve Engin Polat arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Dilan Polat dün yaptığı paylaşımda, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu iddia etti. Bugün ise eşi Engin Polat'ın mesajlarını ifşalayarak, eve dönmeyeceğini belirtti.

DİLAN POLAT, BU SEFER İSE EŞİ ENGİN POLAT'IN MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu belirtti. Takipçilerinin sorularını cevaplayan Dilan Polat, bir takipçisinin "Nasıl evden kovabilir? Aklım almıyor" sözlerine "Bas baya hepiniz bu evden gidin dedi. Çocuk 1. sınıf başladı Ne diyeyim ….. valla ben konuşmayayım!" sözleriyle cevap verdi.

Kardeşi Sıla Doğu’nun yanında kalan Dilan Polat, bu sefer de kocasıyla mesajlarını ifşa etti.

Engin Polat karısına "Eve dön" deyince Dilan Polat sinirlerine hakim olamayarak "Benimle güzelsin bensiz kertenkeleye benziyorsun pişkin" dediği mesajları yayınladı.

Dilan Polat daha sonra ise "Boşanıyorum senden avukatını ara" diyerek Engin Polat'a tepki gösterdi