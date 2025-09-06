Menü Kapat
İstanbul
 Dilek Ulusan

Ozan Güven sessizliğini bozdu! Manidar paylaşım geldi

Son zamanlarda bazı oyuncular taciz iddialarıyla gündeme gelmiş ve mesajları sosyal medyada yayınlanmıştı. Ozan Güven de eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla tekrar gündeme geldi ve kadrosunda yer aldığı projeden ayrıldı. Uzun süren sessizliğini koruyan Ozan Güven paylaşımıyla dikkat çekti.

06.09.2025
06.09.2025
İkinci Bahar, Koçum Benim, Hırsız Polis, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan , eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargılanmış ve ceza almıştı. Ozan Güven gelen eleştirilere karşı kadrosunda yer aldığı 7 Kocalı Hürmüz'den ayrıldı. Ozan Güven'den günler sonra imalı bir paylaşım geldi.

OZAN GÜVEN ŞİDDET İDDİALARI SONRASI PROJEDEN AYRILDI

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ozan Güven'in 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde başrolde oynayacağının duyulması üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Oyuncu büyüyen tepkilerin ardından projeden 'kendi isteğiyle' ayrıldığı duyuruldu.

Ozan Güven sessizliğini bozdu! Manidar paylaşım geldi

Ozan Güven, kadrosunda olduğu yapımdan ayrılmasının ardından uzun süre sessiz kaldı. Ozan Güven'in rol arkadaşı Günay Karacaoğlu da yakın arkadaşına destek için kadrodan kendi isteğiyle ayrıldı. Ozan Güven uzun süren sessizliğini bozdu.

OZAN GÜVEN'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Ozan Güven paylaşımında; “Adalete olan inancımı kaybetmeden beklemek, durmak, susmak. Sabır sen ne güzel hediyeymişsin. Kimileri, birilerinin içeri girmesini istiyor. Kimileri de içerideki sevdiklerinin bırakılmasını. Umarım kazandıklarınız kaybettiklerinize değer" dedi.

Ozan Güven sessizliğini bozdu! Manidar paylaşım geldi
