Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Arda Güler Atletico Madrid Real Madrid maçında oynayacak mı? Xabi Alonso ilk 11 için kararını verdi

İspanya La Liga'nın 7. haftası dev Madrid derbisine sahne olacak. Atletico Madrid kendi evinde Real Madrid'i ağırlayacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen derbi mücadelesine sayılı saatler kala Arda Güler Atletico Madrid - Real Madrid maçında oynayacak mı sorusu gündeme geldi. Xabi Alanso'nun Atletico Madrid - Real Madrid maçındaki muhtemel ilk 11'i belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler Atletico Madrid Real Madrid maçında oynayacak mı? Xabi Alonso ilk 11 için kararını verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 17:14

İspanya 'nın 2025-2026 sezonunun ilk 6 haftasında 6 galibiyet alan , liderliğini sürdürebilmek için bu hafta kritik bir mücadeleye çıkacak.

Barcelona'nın hemen 2 puan önünde olan Real Madrid, La Liga'nın 7. haftası kapsamında karşısında deplasmana çıkacak. Eflatun-beyazlılar karşılaşmadan kesin bir galibiyet alarak liderliğini korumak istiyor.

Arda Güler Atletico Madrid Real Madrid maçında oynayacak mı? Xabi Alonso ilk 11 için kararını verdi

Atletico Madrid ise ligde 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alıyor. Sezona iyi başlamayan Atletico Madrid, Real Madrid'i yenerek tekrardan bir geri dönüş gerçekleştirmek istiyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Atletico Madrid - Real Madrid maçında 'in oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu.

Arda Güler Atletico Madrid Real Madrid maçında oynayacak mı? Xabi Alonso ilk 11 için kararını verdi

ARDA GÜLER ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler bu sezon Real Madrid'in ilk 11'inin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Son haftalarda performansında biraz düşüş yaşayan milli futbolcunun Atletico Madrid karşılaşmasında ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun Valverde ve Tchouameni ile birlikte orta sahayı Arda Güler'e bırakması bekleniyor.

Arda Güler Atletico Madrid Real Madrid maçında oynayacak mı? Xabi Alonso ilk 11 için kararını verdi

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MUHTEMEL İLK 11

Atletico Madrid'de karşılaşma öncesinde Jose Maria Gimenez ve Thiago Almada'nın sakatlığı bulunuyor. Real Madrid tarafında ise Antonio Rüdiger, Ferland Mendy ve Trent Alexander Arnold mücadelede forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'inin ise şöyle olması bekleniyor:

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Alvarez, Sorloth

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe

ETİKETLER
#Futbol
#atletico madrid
#real madrid
#arda güler
#la liga
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.