Arda Güler Atletico Madrid Real Madrid maçında oynayacak mı? Xabi Alonso ilk 11 için kararını verdi

İspanya La Liga'nın 2025-2026 sezonunun ilk 6 haftasında 6 galibiyet alan Real Madrid, liderliğini sürdürebilmek için bu hafta kritik bir mücadeleye çıkacak.

Barcelona'nın hemen 2 puan önünde olan Real Madrid, La Liga'nın 7. haftası kapsamında Atletico Madrid karşısında deplasmana çıkacak. Eflatun-beyazlılar karşılaşmadan kesin bir galibiyet alarak liderliğini korumak istiyor.

Atletico Madrid ise ligde 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alıyor. Sezona iyi başlamayan Atletico Madrid, Real Madrid'i yenerek tekrardan bir geri dönüş gerçekleştirmek istiyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Atletico Madrid - Real Madrid maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu.

ARDA GÜLER ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler bu sezon Real Madrid'in ilk 11'inin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Son haftalarda performansında biraz düşüş yaşayan milli futbolcunun Atletico Madrid karşılaşmasında ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun Valverde ve Tchouameni ile birlikte orta sahayı Arda Güler'e bırakması bekleniyor.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MUHTEMEL İLK 11

Atletico Madrid'de karşılaşma öncesinde Jose Maria Gimenez ve Thiago Almada'nın sakatlığı bulunuyor. Real Madrid tarafında ise Antonio Rüdiger, Ferland Mendy ve Trent Alexander Arnold mücadelede forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'inin ise şöyle olması bekleniyor:

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Alvarez, Sorloth

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe