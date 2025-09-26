Menü Kapat
Sakaryaspor'da tokat polemiği! Kadro dışı kalan Caner Erkin'den açıklama geldi

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında dün oynanan müsabakada Pendikspor'a 4-1 mağlup oldu. Maça Caner Erkin ile Burak Altıparmak arasında yaşananlar damga vurdu. Caner Erkin takım arkadaşına tokat atması sonrası iki futbolcu kadro dışı bırakıldı. Olay sonrası Caner Erkin'den açıklama geldi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 'un deplasmanda oynadığı Pendikspor maçında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan açıklama yaptı. Savunması alınan Caner Erkin ile Burak Altıparmak, teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

CANER ERKİN'DEN AÇIKLAMA

Kadro dışı kalan Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaşanan durum üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Sakaryaspor camiası, dün oynadığımız Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşım ile yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğumu başta kıymetli Sakaryaspor camiası olmak üzere tüm futbolseverlere belirtmek isterim. Sakaryaspor gibi köklü bir camiaya transfer olduğum günden bu yana hem saha içinde hem saha dışında elimden gelen tüm çabayı göstererek yalnızca başarıya odaklandım.

''MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIM''

Takım arkadaşım Burak Altıparmak'ın girdiği bir pozisyon sonrasında maçı kazanma hırsıyla kendisine pas vermediği için sitemkar bir şekilde tepki gösterdim. Bu söylemimin ardından şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde kafa kafaya gelerek küfür etmesi neticesi bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum. Takım kaptanı olarak böyle bir tartışmanın bu noktaya gelmesine izin vermemem ve maç içerisinde bu sebeple takımımı yalnız bırakmamam gerekirdi. Bunun için en başta camiamızdan ardından tüm futbolseverlerden diliyorum. Sakaryaspor'un başarısı ve sezon sonunda hak ettiği yerde olması için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim."

