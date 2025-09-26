Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Danıştay'dan Kartalkaya kararı çıktı! Bakanlık yetkililerine soruşturma izni

Türkiye'nin konuştuğu, 78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Danıştay'dan Kartalkaya kararı çıktı! Bakanlık yetkililerine soruşturma izni
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 17:04

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 'de meydana gelen yangın faciasına ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı, 'nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi.

Danıştay'dan Kartalkaya kararı çıktı! Bakanlık yetkililerine soruşturma izni

Danıştay'ın soruştuma izni verdiği isimler arasında turizm tesislerinin denetimini yapmakla yükümlü olduğu belirtilen Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürleri Neşe Çıldık ve Şennur Aldemir Aydoğan da var.

Danıştay'dan Kartalkaya kararı çıktı! Bakanlık yetkililerine soruşturma izni

Yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan hakkında da soruşturma izni verildi. 4 başkontrolör hakkında da soruşturma izni çıktı.

Karar metninde, bilirkişi raporundaki tespitlerden hareketle bu kişilerin eylemlerinin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu söylendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile 2 stajyer hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bolu Kartalkaya davasında şoke eden sözler! Otel sahibi Halit Ergül'ün "Misafirleri uyandırmayın" yazışmaları mahkemede
Bakan Tunç duyurdu! Kartalkaya'daki yangın faciasında 6 kişi daha tutuklandı
ETİKETLER
#kültür ve turizm bakanlığı
#Kartalkaya Yangını
#Grand Kartal Otel
#Danıştay Soruşturma
#Yatırım Denetimi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.