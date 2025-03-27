Bakan Tunç duyurdu! Kartalkaya'daki yangın faciasında 6 kişi daha tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel faciasıyla ilgili "Bilirkişi raporunda faciada kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir." dedi.

Bolu Kartalkaya'daki otel faciasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç faciayla ilgili "Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir." dedi.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur.

TUTUKLU SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

https://x.com/yilmaztunc/status/1905145449184440336