Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kat Kerkhofs doğum yaptı! Dries Mertens ikinci kez baba oldu

Galatasaray'da 3 yıl forma giyen Dries Mertens ikinci kez baba oldu. Kız çocuğu sahibi olan Dries Mertens ve eşi Kat'ın çocuklarıyla pozuna beğeni yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kat Kerkhofs doğum yaptı! Dries Mertens ikinci kez baba oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 14:14

'ın eski futbolcularından 'in bir çocuğu daha dünyaya geldi. Mertens ailesi, Lulu isminde kız çocuklarının dünyaya geldiğini açıkladı.

DRIES MERTENS'İN MUTLU GÜNÜ

Son olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı , Haziran'da Türkiye'den ayrılmıştı. Galatasaray'da oynadığı dönemde ailesiyle birlikte sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan Dries Mertens ikinci kez baba oldu.

Kat Kerkhofs doğum yaptı! Dries Mertens ikinci kez baba oldu


Galatasaray, Mertens için yayımladığı tebrik mesajında, "Futbol A Takımı eski oyuncularımızdan Dries Mertens ve değerli eşi Kat’ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Mertens ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Lulu’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Kat Kerkhofs doğum yaptı! Dries Mertens ikinci kez baba oldu

DRIES MERTENS KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?

6 Mayıs 1987 Belçika doğumlu Dries Mertens, En son Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymiştir. Kendisine Napoli taraftarları tarafından Ciro da denmektedir. Mertens, 2015 yılında Katrin Kerkhofs ile evlendi.

Kat Kerkhofs doğum yaptı! Dries Mertens ikinci kez baba oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Seda Bakan gözyaşlarına boğuldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aslıhan Doğan Turan'ın parmağındaki servet gündem oldu
ETİKETLER
#galatasaray
#futbolcu
#bebek
#aile
#Dries Mertens
#Yeni Doğan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.