Kat Kerkhofs doğum yaptı! Dries Mertens ikinci kez baba oldu

Galatasaray'ın eski futbolcularından Dries Mertens'in bir çocuğu daha dünyaya geldi. Mertens ailesi, Lulu isminde kız çocuklarının dünyaya geldiğini açıkladı.

DRIES MERTENS'İN MUTLU GÜNÜ

Son olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu, Haziran'da Türkiye'den ayrılmıştı. Galatasaray'da oynadığı dönemde ailesiyle birlikte sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan Dries Mertens ikinci kez baba oldu.



Galatasaray, Mertens için yayımladığı tebrik mesajında, "Futbol A Takımı eski oyuncularımızdan Dries Mertens ve değerli eşi Kat’ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Mertens ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Lulu’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" ifadelerini kullandı.

DRIES MERTENS KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?

6 Mayıs 1987 Belçika doğumlu Dries Mertens, En son Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymiştir. Kendisine Napoli taraftarları tarafından Ciro da denmektedir. Mertens, 2015 yılında Katrin Kerkhofs ile evlendi.