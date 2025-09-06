Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan pırlantaıs

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, dün uzun bir aranın ardından Nişantaşı'nda görüntülendi. Aslıhan Doğan Turan tüm sorulara cevap verirken, parmağındaki 5 karatlık pırlantası da dikkatlerden kaçmadı.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan pırlantaıs
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 12:22

Teknik Direktörü ile 2018 yılında evlenen , uzun bir aradan sonra kameralara 'nda yakalandı. Röportaj sırasında Aslıhan Doğan Turan'ın 5 karatlık pırlantası ise göz kamaştırdı. Yüzüğünün değeri ise dudak uçuklattı.

ASLIHAN TURAN 5 KARATLIK PIRLANTASIYLA NİŞANTAŞI SOKAKLARINDA

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan'ın sosyetik eşi Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü bir sohbet eden Turan'ın parmağındaki yüzüğü ise göz kamaştırdı. Aslıhan Doğan Turan'ın 5 karatlık pırlantasının fiyatının ise 3 milyon TL olduğu iddia edildi.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan pırlantaıs

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, geçtiğimiz aylarda meydana gelen karşılaşması sonrası kulüp televizyonuna verdiği röportajdaki tavırlarıyla sosyal medyayı salladı. Arda Turan, Ukraynalı medya direktörü Daria Bondar Savina ile göz teması kurmamak için büyük çaba sarf ederken, eşi Aslıhan Doğan Turan ise o video hakkında ilk kez konuştu.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan pırlantaıs

Gündem olan görüntülerin ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sessizliğini bozdu. Konuya dair gelen soruyu cevaplayan Aslıhan Doğan Turan, "Çok tatlı bir bayan, ben de tanıdım. Kendisinin oyuncusuyla evli, inşallah ayıp olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan pırlantaıs

ASLIHAN DOĞAN TURAN KAÇ YAŞINDA?

4 Aralık 1985 doğumlu Aslıhan Doğan Turan, 2018 yılında futbolcu Arda Turan ile evlendi. fenomenliği yapan Aslıhan Doğan Turan, 2 çocuğu bulunuyor.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan pırlantaıs
