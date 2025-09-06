Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan pırlantaıs

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile 2018 yılında evlenen Aslıhan Doğan Turan, uzun bir aradan sonra kameralara Nişantaşı'nda yakalandı. Röportaj sırasında Aslıhan Doğan Turan'ın 5 karatlık pırlantası ise göz kamaştırdı. Yüzüğünün değeri ise dudak uçuklattı.

ASLIHAN TURAN 5 KARATLIK PIRLANTASIYLA NİŞANTAŞI SOKAKLARINDA

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan'ın sosyetik eşi Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü bir sohbet eden Turan'ın parmağındaki yüzüğü ise göz kamaştırdı. Aslıhan Doğan Turan'ın 5 karatlık pırlantasının fiyatının ise 3 milyon TL olduğu iddia edildi.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, geçtiğimiz aylarda meydana gelen UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sonrası kulüp televizyonuna verdiği röportajdaki tavırlarıyla sosyal medyayı salladı. Arda Turan, Ukraynalı medya direktörü Daria Bondar Savina ile göz teması kurmamak için büyük çaba sarf ederken, eşi Aslıhan Doğan Turan ise o video hakkında ilk kez konuştu.

Gündem olan görüntülerin ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sessizliğini bozdu. Konuya dair gelen soruyu cevaplayan Aslıhan Doğan Turan, "Çok tatlı bir bayan, ben de tanıdım. Kendisinin oyuncusuyla evli, inşallah ayıp olmamıştır" ifadelerini kullandı.

ASLIHAN DOĞAN TURAN KAÇ YAŞINDA?

4 Aralık 1985 doğumlu Aslıhan Doğan Turan, 2018 yılında futbolcu Arda Turan ile evlendi. Sosyal medya fenomenliği yapan Aslıhan Doğan Turan, 2 çocuğu bulunuyor.