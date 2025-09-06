Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci ayrılık iddialarına cevap verdi

Kızgın Topraklar dizisinde tanışan Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci'nin zamanla arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin aileleri de birbirlerini takibe alırken, Yağmur Yüksel ilk kez sevgilisi Oktay Ekinci ile karesini paylaştı. Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkan çiftin ayrıldığı iddia edildi.

YAĞMUR YÜKSEL İLE OKTAY EKİNCİ AŞKI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Dizi setinde tanışan çift aşklarını ilk olarak ağustos ayında ilan etti. her paylaşımları olay olan çift geçtiğimiz hafta birbirlerini takipten çıktı. İkilinin ayrıldığı iddia edilirken, yalanlama ise Oktay Ekinci'den geldi.

Ailelerin de tanıştıran çiftin geçtiğimiz hafta kavga ederek ayrıldıkları iddia edildi. Bugün ise Oktay Ekinci, Yağmur Yüksel ile karesini paylaşarak ayrılık iddialarını yalanladı. Oktay Ekinci, Yağmur Yüksel ile karesine "kalp" emojisi koyarak paylaştı.

YAĞMUR YÜKSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 Ocak 2002 doğumlu Yağmur Yüksel, aslen Amasya Merzifon doğumludur. 2022 yılında ilk kez bir dizi ile oyunculuk deneyimi yaşayıp, Kan Çiçekleri dizisinde Dilan karakteriyle popüler olmuştu.

OKTAY EKİNCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1999 Aksaray doğumlu Oktay Ekinci, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) mezunudur. 2019 yılından itibaren Leke, Duy Beni, Kadere Karşı gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.