Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma tarihini açıkladı! Yaşadıklarını bir bir anlattı

Survivor 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, yarışma sonrası yaptırdığı estetiklerle gündem oldu. Almeda Baylan şimdi ise eşi Ercan Baylan'dan boşanacağını gözyaşları içinde paylaştı. Baylan, eşine dair çarpıcı iddialarda bulunarak '18 Eylül'de boşanacağım' dedi.

ALMEDA BAYLAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE PAYLAŞTI

Survivor 2025 sezonunda yarışarak adını geniş kitlelere duyuran Almeda Baylan, yarışmadan elendikten sonra geçirdiği estetik ameliyatlarla ve geçirdiği trafik kazasıyla çok konuşuldu. Baylan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

ALMEDA BAYLAN "18 EYLÜL'DE BOŞANACAĞIM"

Eşi Ercan Baylan'dan boşanacağını açıklayan Almeda, gözyaşları içerisinde çektiği videoda kararının gerekçelerini anlattı. Ünlü isim, aslında Survivor'a katılmadan önce boşanma kararı aldıklarını ancak ilişkiye bir şans daha vermek için geri adım attıklarını söyleyerek, "Survivor öncesi boşanıyordum zaten. Acun Bey de biliyor. Yarışmaya gireceğim diye geri çekildik. Çıktım, bir şans daha verdim ama olmadı. Yapamadık. İyi ki boşanıyorum, 18 Eylül'de boşanacağım" dedi.

"HER ŞEYİ ONA BIRAKIYORUM"

Boşanma kararından sonra yeni bir hayata adım atacağını belirten Almeda, "18'inde boşanacağım canlarım, az kaldı. Gideceğim, başka eve yerleşeceğim. Evi de bırakıyorum, her şey onun olsun. Yeni bir hayat kuracağım. Yurt dışına çıkmayı da düşünüyorum. Kafam çok karışık ama bunu hiçbir zaman hak etmedim." dedi.