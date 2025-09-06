Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'dan ne kadar kazanacağı ortaya çıktı

Pandemi döneminde YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla büyük çıkış yakalayan Hasan Can Kaya, kısa süre içinde Acun Medya ile anlaşarak Exxen'e transfer olmuştu. Yeni sezonda Exxen'den ayrılan Hasan Can Kaya'nın yeni platformdan alacağı ücret belli oldu.

HASAN CAN KAYA'NIN KONUŞANLAR'DAN KAZANACAĞI DEV ÜCRET BELLİ OLDU

Uzun süredir "Konuşanlar"ın hangi platformda yayınlanacağı merak edilirken, geçtiğimiz hafta ise Hasan Can Kaya, sessizliğini bozarak yeni adresini duyurdu. Disney+'ın resmi hesabından yapılan "Mikrofon açıldı, herkes kahkahaya hazır" paylaşımını alıntılayan Kaya, gönderiye "Hayırlı olsun" notunu düşerek transferi resmen doğrulamıştı.

Şimdi ise ünlü komedyenin yeni anlaşmadan kazanacağı para ortaya çıktı. Sina Koloğlu, Oda TV'de kaleme aldığı yazısında Hasancan Kaya'nın Exxen ve Disney+ anlaşmalarının detaylarını açıkladı. Koloğlu'nun iddiasına göre Kaya, Exxen'den 270 bin dolar kazanıyordu. Disney+ ile yapılan yeni anlaşmada ise ünlü komedyenin kazancı 325 bin dolar olacak.

HASAN CAN KAYA KAÇ YAŞINDA?

16 Aralık 1989 doğumlu Hasan Can Kaya, 2014 yılında, 1 Erkek 1 Kadın dizisinde senaristlik yaparken senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Youtube'da yayına giren ve kısa sürede büyük ilgi gören [5] Konuşanlar programı Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşındı.