Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'dan ne kadar kazanacağı ortaya çıktı

Exxen'den ayrılan Konuşanlar'ın geçtiğimiz hafta yeni adresi Disney+ olarak açıklanmıştı. Şimdi ise Hasan Can Kaya'nın dev anlaşmadan kazanacağı ücret ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'dan ne kadar kazanacağı ortaya çıktı
KAYNAK:
Odatv
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 09:34

Pandemi döneminde 'da yayınladığı programıyla büyük çıkış yakalayan , kısa süre içinde Acun Medya ile anlaşarak 'e transfer olmuştu. Yeni sezonda Exxen'den ayrılan Hasan Can Kaya'nın yeni platformdan alacağı ücret belli oldu.

HASAN CAN KAYA'NIN KONUŞANLAR'DAN KAZANACAĞI DEV ÜCRET BELLİ OLDU

Uzun süredir "Konuşanlar"ın hangi platformda yayınlanacağı merak edilirken, geçtiğimiz hafta ise Hasan Can Kaya, sessizliğini bozarak yeni adresini duyurdu. +'ın resmi hesabından yapılan "Mikrofon açıldı, herkes kahkahaya hazır" paylaşımını alıntılayan Kaya, gönderiye "Hayırlı olsun" notunu düşerek transferi resmen doğrulamıştı.

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'dan ne kadar kazanacağı ortaya çıktı

Şimdi ise ünlü komedyenin yeni anlaşmadan kazanacağı para ortaya çıktı. Sina Koloğlu, Oda TV'de kaleme aldığı yazısında Hasancan Kaya'nın Exxen ve Disney+ anlaşmalarının detaylarını açıkladı. Koloğlu'nun iddiasına göre Kaya, Exxen'den 270 bin dolar kazanıyordu. Disney+ ile yapılan yeni anlaşmada ise ünlü komedyenin kazancı 325 bin dolar olacak.

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'dan ne kadar kazanacağı ortaya çıktı

HASAN CAN KAYA KAÇ YAŞINDA?

16 Aralık 1989 doğumlu Hasan Can Kaya, 2014 yılında, 1 Erkek 1 Kadın dizisinde senaristlik yaparken senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Youtube'da yayına giren ve kısa sürede büyük ilgi gören [5] Konuşanlar programı Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşındı.

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'dan ne kadar kazanacağı ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aleyna Tilki konserinde korkutan sürpriz! Sahneden geri inmek zorunda kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burak Hakkı İstanbul'u terk etti, köy hayatıyla merak konusu oldu
ETİKETLER
#exxen
#youtube
#disney
#komedi
#hasan can kaya
#konuşanlar
#Stand Up Paddle (sup)
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.