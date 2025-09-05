Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Burak Hakkı İstanbul'u terk etti, köy hayatıyla merak konusu oldu

Bir döneme damga vuran Burak Hakkı, son yıllarda zamanının büyük bir kısmını doğa ile iç içe kurduğu evi ve bahçesinde geçiriyor. İstanbul'dan Çanakkale'ye taşınan Burak Hakkı'nın köy hayatından yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burak Hakkı İstanbul'u terk etti, köy hayatıyla merak konusu oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 17:33

Kaybolan Yıllar, Zehirli Çiçek, Dudaktan Kalbe ve Küçük Kadınlar gibi dizilerde rol alan Burak Hakkı, uzun zamandır köy hayatı yaşıyor. İstanbul'un kaosundan sıkılan Burak Hakkı, 'ye taşında. Yıllardır çiftçilikle uğraşan Burak Hakkı'nın yeni hayatından görüntüleri ise büyük ilgi görüyor.

BURAK HAKKI BAMBAŞKA BİR HAYAT TERCİH ETTİ

Burak Hakkı, 2001 yılında evlendiği Sema Şimşek ile 2012 yılında yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra zaman zaman projelerde yer alan , hayatının büyük bir kısmını Çanakkale'de geçiriyor.

Burak Hakkı İstanbul'u terk etti, köy hayatıyla merak konusu oldu

BURAK HAKKI ÇANAKKALE'DE ÇİFTLİK KURDU

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Burak Hakkı İstanbul'u terk etti, köy hayatıyla merak konusu oldu

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve ve ceviz üretimi yapıyor.

Burak Hakkı İstanbul'u terk etti, köy hayatıyla merak konusu oldu

BURAK HAKKI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 1972 doğumlu Burak Hakkı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünden mezun oldu. 10 yıl modellik ve mankenlik yaptı ve 1000'den fazla defile, tanıtım ve organizasyonlarda yer aldı. 16 reklam filminde oynadı ve birçok yarışmada mankenlik dalında Türkiye'yi temsil etti. Oyuncu ilk olarak 2000 yılında Zehirli Çiçek isimli dizide rol aldı. Oyuncu son olarak ise 2024 yılında Sorgu isimli yapımda rol aldı.

Burak Hakkı İstanbul'u terk etti, köy hayatıyla merak konusu oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Sabancı son noktayı koydu! Hande Erçel ayrılığının nedenini anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Halit Yukay'ın cesedinin su yüzüne neden çıkmadığı belli oldu
ETİKETLER
#üretim
#çanakkale
#oyuncu
#çiftçilik
#gelibolu
#Burak Hakkı
#Köy Hayatı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.