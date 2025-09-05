Burak Hakkı İstanbul'u terk etti, köy hayatıyla merak konusu oldu

Kaybolan Yıllar, Zehirli Çiçek, Dudaktan Kalbe ve Küçük Kadınlar gibi dizilerde rol alan Burak Hakkı, uzun zamandır köy hayatı yaşıyor. İstanbul'un kaosundan sıkılan Burak Hakkı, Çanakkale'ye taşında. Yıllardır çiftçilikle uğraşan Burak Hakkı'nın yeni hayatından görüntüleri ise büyük ilgi görüyor.

BURAK HAKKI BAMBAŞKA BİR HAYAT TERCİH ETTİ

Burak Hakkı, 2001 yılında evlendiği Sema Şimşek ile 2012 yılında yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra zaman zaman projelerde yer alan oyuncu, hayatının büyük bir kısmını Çanakkale'de geçiriyor.

BURAK HAKKI ÇANAKKALE'DE ÇİFTLİK KURDU

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve ve ceviz üretimi yapıyor.

BURAK HAKKI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 1972 doğumlu Burak Hakkı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünden mezun oldu. 10 yıl modellik ve mankenlik yaptı ve 1000'den fazla defile, tanıtım ve organizasyonlarda yer aldı. 16 reklam filminde oynadı ve birçok yarışmada mankenlik dalında Türkiye'yi temsil etti. Oyuncu ilk olarak 2000 yılında Zehirli Çiçek isimli dizide rol aldı. Oyuncu son olarak ise 2024 yılında Sorgu isimli yapımda rol aldı.