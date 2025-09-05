Hakan Sabancı son noktayı koydu! Hande Erçel ayrılığının nedenini anlattı

Aşk ve Gözyaşı dizisinin çekimlerinde olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz gün sonlandırdı. Hande Erçel konuyla ilgili açıklama yapmazken, Hakan Sabancı ilk kez ayrılık hakkında açıklama yaptı.

HAKAN SABANCI İLK KEZ HANDE ERÇEL AYRILIĞI İLE İLGİLİ KONUŞTU

GazeteMagazin'e açıklama yapan Hakan Sabancı, ilk kez Hande Erçel ayrılığı hakkında konuştu. Hakan Sabancı, "ilk kez konuşuyorum bir daha konuşmayacağım" derken, "Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Kimse buna saygı duymuyor. Bir şekilde biz bu ilişkiyi bitirdik. Böyle bir karar aldık karşılıklı. Üçüncü şahıslarla ya da ailemle ilgilisi yok ayrılığın. Annem yapılan saygısızlık beni özellikle annemi çok üzdü. Dayanamadı zaten bir paylaşım yapmak zorunda kaldı. Biraz saygısızca bir durum olmaya başladı. Tekrar söylüyorum konunun üçüncü şahıslarla ya da ailemle hiç bir ilgisi yok. Bu iki kişinin kararıdır" dedi.

ARZU SABANCI, HANDE ERÇEL ELEŞTİRİLERİEN BÖYLE CEVAP VERDİ

Arzu Sabancı uzun bir aradan sonra Hande Erçel ile ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi ve ''Aradan zaman geçtikten sonra bu açıklama niye? diyebilirsiniz.. Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım, ama o sırada çok üzücü bir haber alınca, bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim. Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim" dedi.

Paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirten Arzu Sabancı, "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim" dedi.