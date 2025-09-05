Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Sinem Kobal görümce oluyor! Gelinleriyle poz verdi

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, son sosyal medya paylaşımında kardeşinin nişan töreninden kareleri paylaştı. Görümce olan Sinem Kobal'ın karelerine beğeni yağdı.

Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri ve Dadı gibi yapımlarda rol alan , 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. İki kızları olan çift, özel hayatlarını ise gizli yaşamayı tercih ediyor. Sinem Kobal ise son yaptığı paylaşımda görümce olduğunu duyurdu ve erkek kardeşinin evliliğe ilk adımından kareleri de sosyal medyadan paylaştı.

SİNEM KOBAL'IN KARDEŞİ KEREM KOBAL EVLENİYOR

Sinem Kobal’ın kardeşi Kerem Kobal uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile evleniyor. Ünlü oyuncu gelinleri için önceki gün teknede ‘bride party’ düzenledi.

Sinem Kobal görümce oluyor! Gelinleriyle poz verdi

SİNEM KOBAL VE AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ YARIN

Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal ve gelinleri ile birlikte çektidiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kerem Kobal ve Katie Christie yarın nikah masasına oturacak.

Sinem Kobal görümce oluyor! Gelinleriyle poz verdi

KEREM KOBAL KİMDİR?

Geçmişte küçük çaplı oyunculuk denemeleri de olan Kerem Kobal, şimdilerde Avustralya'da merkezli bir konaklama şirketinde çalışıyordu. Girişimcilik de yapan Kerem Kobal, telefon kılıfları üreten bir firmanın sahibi.

Sinem Kobal görümce oluyor! Gelinleriyle poz verdi
