TGRT Haber
SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Engin Polat, Dilan Polat'ı evden kovdu! Tüm sırlar ortaya çıktı

Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla anılan Dilan Polat ve Engin Polat arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Dilan Polat peş peşe yaptığı paylaşımda, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu iddia etti.

Engin Polat, Dilan Polat'ı evden kovdu! Tüm sırlar ortaya çıktı
05.09.2025
05.09.2025
"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan fenomeni ve eşi , 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra sosyal medya paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, son olarak "Hiç iyi değilim" paylaşımının ardından eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu iddia etti.

ENGİN POLAT VE DİLAN POLAT ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu belirtti. Takipçilerinin sorularını cevaplayan Dilan Polat, bir takipçisinin "Nasıl evden kovabilir? Aklım almıyor" sözlerine "Bas baya hepiniz bu evden gidin dedi. Çocuk 1. sınıf başladı Ne diyeyim ….. valla ben konuşmayayım!" sözleriyle cevap verdi.

Ağlayarak video çeken Dilan Polat, Engin Polat'ın bir süredir yanında olmadığını ve iletişimlerini azaldığını belirtti. Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu belirten Dilan Polat, "Her şeyi ama her şeyi düşünmekten yoruldum. Normal şartlarda hepimiz evden kovuldukta Milan var diye 'Kader abla sen kal' dedim. Çocuğun sabah okulu var, tek benim umrumda. Başka kimse ne okul ne kim iyi nasıl, umrunda değiliz pek." dedi.

