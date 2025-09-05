Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya maskeli gönderme! Velayet davasında sona gelindi

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Wanda Nara ile zorlu bir boşanma süreci geçirmiş ve çocuklarının velayeti için ise yeni bir dava açmıştı. Wanda Nara, Mauro Icardi'nin kızlarını görmemesi için polis eşliğinde süreç başlatırken, Icardi de sosyal medya hesabından mesaj gönderdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya maskeli gönderme! Velayet davasında sona gelindi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 10:59

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray'da forma giyen , ile olaylı süreci geçirdi. Kızlarının velayeti konusunda anlaşamayan çift, birbirleri hakkındaki iddialarla da gündem olmaya devam ediyor.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI'NİN VELAYET SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Mauro Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan sonra China Sarez ile yeni bir aşka yelken açtı. Icardi, sevgilisiyle karelerini sosyal medyadan paylaşırken, Wanda Nara ise, eski eşinin çocuklarla ilgilenmediğini öne sürdü. Hakkında çeşitli ortaya çıkan Mauro Icardi, hesabından Wanda Nara hakkında paylaşım yaptı ve çıkan haberlerin Nara'nın yaptırdığını öne sürdü.

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya maskeli gönderme! Velayet davasında sona gelindi

MAURO ICARDI'DEN MASKELİ GÖNDERME GELDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yaopan Mauro Icardi, "Che, bana mı öyle geliyor yoksa bir haftadır çok sessizsiniz? Ne oldu? Çocuk hakları savunucusunun raporu sizi şaşırttı mı? Troller ordusu hazırlıksız mı yakalandı? Bazı 'gazetecilerin' (eğer öyle diyebilirsek) tam bir sessizlik içinde olması tesadüf mü? Aile kanalının konuyla ilgili tek kelime etmemesi de tesadüf mü? Amerika'nın ucuz dedikodu programlarının hiçbir şey dememesi de mi tesadüf? Ne zaman zarflar gelmezse, sessizlik işlerine mi geliyor? Gerçek, dürüst ve saygılı olmalı, ve mesleklerini bu hale getiren bu düşüşten onları kurtarmalılar. Çünkü gerçeği aktarmak herkes içindir. Gerçek ve huzurlu bir vicdanla yaşamanın bir bedeli vardır ama o bedel satılık değildir" dedi.

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya maskeli gönderme! Velayet davasında sona gelindi

Mauro Icardi, hakkında yapılan haberlerin Wanda Nara tarafından yapıldığını öne sürerek, "En başından beri söylediğim gibi, maskeler düşüyor. Partnerime ve bana delilsiz şekilde saldıranlar, şimdi neden suskun? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam, bunlar, kendilerince beni 'batırmaya' çalışan, 'kaynaklarının' söylediklerini papağan gibi tekrarlayan kişilerdi. Ama unuttukları bir şey vardı: Ben dedikodu bataklığında yaşamıyorum. Her zaman doğru olanı yaptım, adaletle, doğrulukla, gerçekle ve en önemlisi de BEN GERÇEĞİM. Kanıtlar da ortada. Çok yakında iki prensesim yaşlarına uygun, hak ettikleri hayatı yaşayabilecekler. Daha önce benimle birlikte yaşadıkları o mutlu hayatı. O hayatı ellerinden alıp bizi yalanlarla dolu bir cehenneme sürükleyenlerden önce." dedi.

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya maskeli gönderme! Velayet davasında sona gelindi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay boşanma haberlerine inat el ele
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Giorgio Armani’nin ardından geriye 12.1 Milyar dolarlık servet kaldı! Miras kime gidecek?
ETİKETLER
#sosyal medya
#boşanma
#wanda nara
#iddialar
#Mauro Icardi
#Çocuk Velayeti
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.