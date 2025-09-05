Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya maskeli gönderme! Velayet davasında sona gelindi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Wanda Nara ile olaylı boşanma süreci geçirdi. Kızlarının velayeti konusunda anlaşamayan çift, birbirleri hakkındaki iddialarla da gündem olmaya devam ediyor.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI'NİN VELAYET SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Mauro Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan sonra China Sarez ile yeni bir aşka yelken açtı. Icardi, sevgilisiyle karelerini sosyal medyadan paylaşırken, Wanda Nara ise, eski eşinin çocuklarla ilgilenmediğini öne sürdü. Hakkında çeşitli iddialar ortaya çıkan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Wanda Nara hakkında paylaşım yaptı ve çıkan haberlerin Nara'nın yaptırdığını öne sürdü.

MAURO ICARDI'DEN MASKELİ GÖNDERME GELDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yaopan Mauro Icardi, "Che, bana mı öyle geliyor yoksa bir haftadır çok sessizsiniz? Ne oldu? Çocuk hakları savunucusunun raporu sizi şaşırttı mı? Troller ordusu hazırlıksız mı yakalandı? Bazı 'gazetecilerin' (eğer öyle diyebilirsek) tam bir sessizlik içinde olması tesadüf mü? Aile kanalının konuyla ilgili tek kelime etmemesi de tesadüf mü? Amerika'nın ucuz dedikodu programlarının hiçbir şey dememesi de mi tesadüf? Ne zaman zarflar gelmezse, sessizlik işlerine mi geliyor? Gerçek, dürüst ve saygılı olmalı, ve mesleklerini bu hale getiren bu düşüşten onları kurtarmalılar. Çünkü gerçeği aktarmak herkes içindir. Gerçek ve huzurlu bir vicdanla yaşamanın bir bedeli vardır ama o bedel satılık değildir" dedi.

Mauro Icardi, hakkında yapılan haberlerin Wanda Nara tarafından yapıldığını öne sürerek, "En başından beri söylediğim gibi, maskeler düşüyor. Partnerime ve bana delilsiz şekilde saldıranlar, şimdi neden suskun? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam, bunlar, kendilerince beni 'batırmaya' çalışan, 'kaynaklarının' söylediklerini papağan gibi tekrarlayan kişilerdi. Ama unuttukları bir şey vardı: Ben dedikodu bataklığında yaşamıyorum. Her zaman doğru olanı yaptım, adaletle, doğrulukla, gerçekle ve en önemlisi de BEN GERÇEĞİM. Kanıtlar da ortada. Çok yakında iki prensesim yaşlarına uygun, hak ettikleri hayatı yaşayabilecekler. Daha önce benimle birlikte yaşadıkları o mutlu hayatı. O hayatı ellerinden alıp bizi yalanlarla dolu bir cehenneme sürükleyenlerden önce." dedi.