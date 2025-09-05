Giorgio Armani’nin ardından geriye 12.1 Milyar dolarlık servet kaldı! Miras kime gidecek?

Giorgio Armani kendi adını taşıdığı şirketiyle moda sektörüne uzun yıllar yön verdi. Kozmetik ve tekstil üzerine tasarımlarını dünyaya satan Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti.

MODA DÜNYASININ BÜYÜK KAYBI

Şirketi Armani Grubu, İtalyan tasarımcının, ailesinin yanında hayatını kaybettiğini belirtti ve "Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile, bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğu hissediyoruz, ancak tam da onun ruhu ile, her zaman Armani ile birlikte çalışan çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız" dedi.

GIORGIO ARMANI'NİN SERVETİ KİME KALACAK?

Hayatını kaybeden milyarder moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin eşi veya çocuğu bulunmuyor. 12.100.000.000 dolar değerindeki mirasını yeğenleri ve sağ kolunun alacağı iddia edildi.

GIORGIO ARMANI KİMDİR?

Giorgio Armani, 1975 yılında kendi adını taşıyan moda evi kuran iş insanı, arasında haute couture, konfeksiyon ürünleri, ayak giyimi, gözlük, kuyum, kozmetik ürünleri, kol saatleri ve giyim aksesuarlarıyla tüm dünyada ses getirdi.