20°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Pazar günü İYÖS var mı saat kaçta başlıyor? 2025 İdari Yargı Ön Sınavı

İdari Yargı Ön Sınavı İYÖS 2025 sınavı için heyecan doruktayken adaylar sınavın yapılacağı zamanı ve sınav giriş saatini incelemeye başladı.

Pazar günü İYÖS var mı saat kaçta başlıyor? 2025 İdari Yargı Ön Sınavı
Haber Merkezi
26.09.2025
26.09.2025
tarafından organize edilen sınav, adayların mesleki donanım ve yeterliliklerini değerlendirirken, , saati ve süresi ile alakalı ayrıntılar araştırılıyor.

2025 senesinde uygulanacak İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS), idari yargı hâkimliği mesleğine adım atmak isteyen katılımcılar için kritik önem arz ediyor.

İYÖS 2025 NE ZAMAN?

2025 İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS), 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılacaktır.

Sınav, sabah 10:15’te başlayacaktır.

Adayların sınav salonlarına en geç saat 10:00’a kadar giriş yapmış olmaları zorunlu; bu saatten sonra sınav merkezlerine kabul edilmeyeceklerdir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sınav saat kaçta başlayacak ve giriş kuralları neler?
Sınav 10:15’te başlayacak, adaylar en geç 10:00’a kadar binalara giriş yapabilecek.
