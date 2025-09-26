Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor? Yenilmezlik serisi sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de son haftalarda yakaladığı seriyi yeni sezona da taşımayı başardı. Sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı galibiyetlerle yoluna kayıpsız devam ediyor.

GALATASARAY LİGDE KAÇ MAÇTIR YENİLMİYOR?

Galatasaray, Süper Lig’de son mağlubiyetinin ardından oynadığı 14 maçta sahadan yenilgi almadan ayrıldı:

Bu süreçte oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun son 8 maçını kazanarak tamamladı ve yeni sezona da 6’da 6 ile giriş yaptı. Böylece Galatasaray, üst üste kazandığı karşılaşmalarla birlikte puan kaybı yaşamadan serisini sürdürdü.

2025-2026 sezonunda şu ana kadar oynadığı 6 maçı da kazanmayı başaran Galatasaray, bu süreçte Gaziantep FK (0-3), Fatih Karagümrük (3-1) ve Konyaspor (3-1) gibi mücadelelerden de galibiyetle ayrıldı. Konyaspor karşısında alınan son galibiyetle birlikte yenilmezlik serisi 14 maça yükseldi. Sarı-kırmızılılar bu akşam Alanyaspor deplasmanına çıkacak ve alacağı sonuca göre bu seri daha da uzayabilecek.

GALATASARAY LİGDE EN SON NE ZAMAN YENİLDİ?

Galatasaray, Süper Lig’de en son 29 Mart 2025 tarihinde Beşiktaş deplasmanında mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş Park’ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1 galip gelirken, siyah-beyazlıların gollerini Rafa Silva ve Gedson Fernandes kaydetti. Galatasaray’ın tek golünü ise Torreira atmıştı. Bu karşılaşma, 2024-2025 sezonunun 29. haftasında oynandı ve sarı-kırmızılıların kritik bir dönemde puan kaybetmesine neden oldu.

Bu mağlubiyetin ardından toparlanan Galatasaray, sezonun geri kalan 8 haftasında tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve beşinci yıldızı formasına ekledi. Yeni sezona da aynı şekilde başlayan sarı-kırmızılılar, böylece hem geçen sezonun son haftalarını hem de bu sezonun ilk haftalarını kapsayan seride sahadan yenilgi almadan ayrılmayı sürdürdü.