Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Muğla'nın Datça ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem kaydedildi. Saat 20.30'da meydana gelen depremin büyüklüğü Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından 3.3 olarak duyuruldu. Merkez, sarsıntının derinliğini 8 kilometre olarak bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Datça'yı merkez üssü olarak duyurduğu deprem verisinde sarsıntı büyüklüğünü 2.9, derinliğini ise 7 kilometre olarak kaydetti.

KANDİLLİ RASATHANESİ ONİKİ ADALAR'I İŞARET ETTİ

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Oniki Adalar olarak işaret ederken büyüklüğünü ise 3.2 olarak duyurdu. Rasathane sarsıntı derinliğini ise 7.9 kilometre olarak açıkladı.