Osman Bektaş'tan Marmara için çarpıcı sözler! 'Deprem valfi açık'

Dünya'nın iki numaralı Himalaya-Anadolu-Alp Deprem Kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de depremler durmuyor. İstanbul, Balıkesir, Konya ve birçok ilde peş peşe yaşanan depremler vatandaşları da tedirgin ediyor. Yaşanan depremler 'olası Marmara depremi yaklaşıyor mu? sorusunu da akıllara getirdi. Prof. Dr. Osman Bektaş da sosyal medyada yaptığı açıklamada Marmara'daki deprem riski hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

GERİLİM BOŞALIYOR

Marmara'da jeotermal sıcak sular ve metan gazı çıkışları olduğunu belirten Bektaş, deprem valfinin açık olduğunu belirtti. Bu su ve gaz çıkışlarının da gerilmenin yavaşça boşalmasına neden olduğunu belirtti.

MARMARA'DA DEPREM VALFİ AÇIK

Bektaş sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Fay valfı fayın derinden yükselen basınçlı akışkanları geçirme derecesini belirler.

Tekirdağ-Orta Marmara ve Çınarcık Çukurlarındaki jeotermal sıcak sular ve metan gazı çıkışları Fay valf sisteminin açık olduğunu gösterir.

Basınçlı akışkanlar fay zonunda fayın kolayca kaymasına ( creep ) gerilmenin yavaşça boşalmasına neden olmaktadır.

Kumburgaz Fay segmenti büyük deprem gerilmesi biriktiremediğinden 6,2 deprem kırığı Çekmece önlerinde durmuştur.

1935-1963-2025 M 6 depremleri "Açık Fay Valf'ı görüşünü doğrular.