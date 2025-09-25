Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Osman Bektaş'tan Marmara için çarpıcı sözler! 'Deprem valfi açık'

Türkiye beşik gibi sallanırken uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklamada 'Marmara'da deprem valfı açık' ifadeleri kullandı. Marmara'daki deprem riskini değerlendiren Bektaş, yer altındaki bazı hareketlerin gerilimin artmasını engellediğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 07:47
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 07:55

Dünya'nın iki numaralı Himalaya-Anadolu-Alp Kuşağı üzerinde yer alan 'de depremler durmuyor. İstanbul, Balıkesir, Konya ve birçok ilde peş peşe yaşanan depremler vatandaşları da tedirgin ediyor. Yaşanan depremler 'olası yaklaşıyor mu? sorusunu da akıllara getirdi. Prof. Dr. Osman Bektaş da sosyal medyada yaptığı açıklamada Marmara'daki deprem riski hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Osman Bektaş'tan Marmara için çarpıcı sözler! 'Deprem valfi açık'

GERİLİM BOŞALIYOR

Marmara'da jeotermal sıcak sular ve çıkışları olduğunu belirten Bektaş, deprem valfinin açık olduğunu belirtti. Bu su ve gaz çıkışlarının da gerilmenin yavaşça boşalmasına neden olduğunu belirtti.

MARMARA'DA DEPREM VALFİ AÇIK

Bektaş sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Fay valfı fayın derinden yükselen basınçlı akışkanları geçirme derecesini belirler.

Tekirdağ-Orta Marmara ve Çınarcık Çukurlarındaki jeotermal sıcak sular ve metan gazı çıkışları Fay valf sisteminin açık olduğunu gösterir.

Osman Bektaş'tan Marmara için çarpıcı sözler! 'Deprem valfi açık'

Basınçlı akışkanlar fay zonunda fayın kolayca kaymasına ( creep ) gerilmenin yavaşça boşalmasına neden olmaktadır.

Kumburgaz Fay segmenti büyük deprem gerilmesi biriktiremediğinden 6,2 deprem kırığı Çekmece önlerinde durmuştur.

1935-1963-2025 M 6 depremleri "Açık Fay Valf'ı görüşünü doğrular.

Osman Bektaş'tan Marmara için çarpıcı sözler! 'Deprem valfi açık'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Venezuela'da şiddetli deprem! Çevre ülkelerde de hissedildi
Depremde enkazdakilerin yerini tespit edip iletişim kurulmasını sağlayan cihaz geliştirildi
ETİKETLER
#Türkiye
#deprem
#Marmara Depremi
#metan gazı
#Jeotermal Aktivite
#Fay Valfi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.