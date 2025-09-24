Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Depremde enkazdakilerin yerini tespit edip iletişim kurulmasını sağlayan cihaz geliştirildi

Samsun'da geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Akıllı Sensör Teknolojisi Kullanan Deprem İzleme Sistemi", enkaz altındaki kişileri hem tespit edip hem de onlarla iletişim kurulmasını sağlıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Geçin Mustafa Geçin, enkaz altındaki kişileri tespit edip iletişim kurmaya yarayan bir cihaz geliştirdi. tarafından desteklenen cihaz, "Akıllı Sensör Teknolojisi Kullanan İzleme Sistemi" adını taşıyor.

Cihaz Samsun Acil Durum Müdürlüğü'nün enkaz alanında başarılı bir şekilde denendi. Enkaz altındaki kişinin yerini tespit edebilen cihaz, aynı zamanda bu kişiyle iletişim kurulmasını da sağlıyor.

Depremde enkazdakilerin yerini tespit edip iletişim kurulmasını sağlayan cihaz geliştirildi

PROJE İKİ AŞAMALI

Geçin, gazetecilere, projelerinin deprem esnası ve deprem sonrası olmak üzere iki aşamalı olduğunu söyledi.

Deprem esnasında cihazın, bulunduğu yerde depremden sonra yıkılan binaları 120 saniye içinde merkezi sisteme aktardığını belirten Geçin, "Afet sonrası ise enkaz altında kalanların seslerini algılayarak, sağlık durumlarını ve canlı sayısını belirliyoruz. Böylece ekipleri doğru yönlendirme imkanı buluyoruz." dedi.

Depremde enkazdakilerin yerini tespit edip iletişim kurulmasını sağlayan cihaz geliştirildi

Cihazın, binaların her katına yerleştirilmesi gerektiğini dile getiren Geçin, "Nasıl yangın söndürme tüpleri binalarda mecburi ise bu cihazların da her katta olması gerekiyor. Merdiven boşluklarında bulundurulmalıdır. Bina yıkıldığında cihazlar dağılsa da enkaz haberleşme sistemiyle cihaza uzaktan bağlanabiliyoruz. 'Sesimi duyan var mı?' şeklinde ses göndererek enkaz altındaki kişilerle iletişim sağlıyoruz." diye konuştu.

Büyük depremlerde yıkımın boyutunu anlamanın günler alabildiğine dikkati çeken Geçin, şunları kaydetti:

Depremde enkazdakilerin yerini tespit edip iletişim kurulmasını sağlayan cihaz geliştirildi

"Uydulardan alınan görüntülerin işlenmesi, hava koşulları, İHA'ların devreye girmesi gerekebiliyor. 6 Şubat depremlerinde de bunu gördük. Oysa bu sistem hayata geçtiğinde saniyeler içinde yıkılan bina sayısı tespit edilerek afet yönetim merkezine aktarılabilecek. Böylece ekipler hızlı ve etkin şekilde yönlendirilecek. Cihazın maliyeti ise 40 katlı bir bina için 25 ila 30 bin lira arasında değişiyor."

