Ebrar Sitesi yeniden ayakta! Kahramanmaraş depreminde 1400 kişiye mezar olmuştu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üstünden 2 yıl geçti. Depremlerin simge notalarından biri Ebrar Sitesi olmuştu. Yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği sitede 678 konut ve 99 iş yeri tamamlanarak hayat yeniden başladı. Depremzede Mehmet Sümbül, "Devletimiz var olduğu sürece dimdik ayakta duracağız" ifadelerini kullandı

6 Şubat 2023 merkezli depremlerde Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yer alan ve büyük yıkım yaşanan Ebrar Sitesi, yerinde dönüşüm çalışmalarıyla yeniden ayağa kalktı.

Depremlerde sitenin çok sayıda bloğu yıkılmış, yaklaşık 1400 vatandaş hayatını kaybetmişti. Sitenin yeniden inşa süreci kapsamında 30 blok halinde 678 konut ve 99 iş yeri tamamlanırken bölgede zemin güçlendirme çalışmaları yapılarak binlerce fore kazık ve betonarme perde duvar sistemi kullanıldı.

Ebrar Sitesi yeniden ayakta! Kahramanmaraş depreminde 1400 kişiye mezar olmuştu

YATAY MİMARİ TERCİH EDİLDİ

Yatay mimari tercih edilen bloklar en fazla 5 katlı olacak şekilde tasarlandı. Tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı yapılar yükselirken, sosyal alanlar ve çevre düzenlemesi de projeye dahil edildi. İnşaat sürecinde yaklaşık 1000 işçi ve teknik personel gece gündüz çalıştı. Konutların anahtar teslimleriyle birlikte hak sahipleri yeni dairelerine taşınmaya başlarken, teslimler kademeli olarak devam ediyor.

Ebrar Sitesi yeniden ayakta! Kahramanmaraş depreminde 1400 kişiye mezar olmuştu

'DİMDİK AYAKTA DURACAĞIZ'

Mehmet Sümbül, konuyla ilgili "Benim A blokta annem babam vardı ve ikisi enkazda kalmıştı birinci gün gecesinde babamı, 5. gün sayesinde AFAD yardımı ile annemi çıkarmıştık. Binalar yıkılmış can kayıplarımız da olmuştu. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz var olduğu sürece dimdik ayakta duracağız. Eşyaları yerleştirdik anne ve babam evine geçiyorlar. Onlar şu an köyde gelip oturacaklar" ifadelerini kullandı.

Ebrar Sitesi yeniden ayakta! Kahramanmaraş depreminde 1400 kişiye mezar olmuştu

"SIKINTILAR ÇEKTİK ANCAK EVİMİZE DE YERLEŞTİK"


Yeni evine kavuşan Emine Parlak ise şunları söyledi: "Evimize geldik, devlet ve milletten Allah razı olsun. Sıkıntılar çektik ancak evimize de yerleştik. Depremde 27 yaşındaki bir kızım vefat etti. Ben o gün evde değildim. Evli diğer kızımın yanındaydım. Devletimizden Allah razı olsun. Evimizi yaptı içine de girdik ne mutlu. Bu binada oturanlar var insanlar evlerine yerleşiyor."

