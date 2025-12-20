AÖL 1. dönem soruları ve cevap kitapçığı sorgulama: MEB AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖL sınavı değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. Hatalı soru olması durumunda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak puan değeri yeniden hesaplanacak. Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını cevap anahtarı açıklandıktan sonr ayapabilecek. Açık lise sınavlarına katılan ve sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplaırnı öğrenmek isteyen adaylar, cevap anahtarına odaklandı. AÖL soru ve cevap kitapçığının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL cevap kitapçığı…

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. dönem sınavları 20-21 Aralık tarihinde düzenleniyor. Üçüncü oturum pazar günü sabah saat 10.00’da başlayacak. Oturumların tamamlanmasının ardından AÖL soruları ve cevap kitapçığı 24 Aralık tarihinde açıklanacak.

AÖL CEVAP KİTAPÇIĞI SORGULAMA EKRANI

Açık lise 1. dönem sınavı cevap anahtarı meb.gov.tr adresi veya odsgm.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Cevap anahtarı adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Öğrenciler doğru cevapladıkları her soru başına 10 puan alacak. Açık liselerde ders geçme notu alt sınırı 50 olarak belirlendi.

SINAV SONUÇLARI 20 OCAK’TA DUYURULACAK

Milli Eğitim bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 1. dönem yazılı sınav duyurusunda sonuçların ilan edileceği tarih duyuruldu. Açık lise 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak tarihinde paylaşılacak. Açık lise öğrencileri, sonuç bilgilerini aolweb.meb.gov.tr adresinden sonuç bilgisine ulaşabilecek. AÖL sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları toplam puanları yer alacak.

AÖL DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Açık liselerde ders geçme notu alt sınırı 50 olarak belirlendi. Değerlendirme işlemleri ise 100 tam puan üzerinden yapılıyor. Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Dolayısıyla sınavlarda 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Öğrenciler sınavlarda her doğru verdikleri cevap için 10 puan alacak. Örneğin sınavlarda 7 soruya doğru yanıt veren aday, ilgili oturumdan 70 puan alacak ve başarılı sayılacak.