12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Editor
Editor
 | TGRT Haber

AÖL 1. dönem soruları ve cevap kitapçığı sorgulama: MEB AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖL soruları ve cevap anahtarı için gözler aol.meb.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 1. dönem sınavları 20-21 Aralık tarihlerinde düzenleniyor. Açık öğretim lisesi sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her bir ders için 10 sorudan oluşan testler yönetiliyor. İlk iki oturum cumartesi günü tamamlanırken son oturum ise pazar günü yapılacak. AÖL’de ders geçme notu alt sınırı 50 olarak belirlenirken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. AÖL soruları ve cevap anahtarında soruların A,B,C,D şeklinde doğru yanıtları yer alacak. Peki AÖL soruları ve cevapları 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı…

AÖL 1. dönem soruları ve cevap kitapçığı sorgulama: MEB AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 21:49

sınavı değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. Hatalı soru olması durumunda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak puan değeri yeniden hesaplanacak. Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını açıklandıktan sonr ayapabilecek. sınavlarına katılan ve sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplaırnı öğrenmek isteyen adaylar, cevap anahtarına odaklandı. AÖL soru ve cevap kitapçığının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL cevap kitapçığı…

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 AÇIKLANDI MI?

AÖL 1. dönem sınavları 20-21 Aralık tarihinde düzenleniyor. Üçüncü oturum pazar günü sabah saat 10.00’da başlayacak. Oturumların tamamlanmasının ardından AÖL soruları ve cevap kitapçığı 24 Aralık tarihinde açıklanacak.

AÖL 1. dönem soruları ve cevap kitapçığı sorgulama: MEB AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖL CEVAP KİTAPÇIĞI SORGULAMA EKRANI

Açık lise 1. dönem sınavı cevap anahtarı meb.gov.tr adresi veya odsgm.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Cevap anahtarı adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Öğrenciler doğru cevapladıkları her soru başına 10 puan alacak. Açık liselerde ders geçme notu alt sınırı 50 olarak belirlendi.

AÖL 1. dönem soruları ve cevap kitapçığı sorgulama: MEB AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

SINAV SONUÇLARI 20 OCAK’TA DUYURULACAK

Milli Eğitim bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 1. dönem yazılı sınav duyurusunda sonuçların ilan edileceği tarih duyuruldu. Açık lise 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak tarihinde paylaşılacak. Açık lise öğrencileri, sonuç bilgilerini aolweb.meb.gov.tr adresinden sonuç bilgisine ulaşabilecek. AÖL sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları toplam puanları yer alacak.

AÖL DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Açık liselerde ders geçme notu alt sınırı 50 olarak belirlendi. Değerlendirme işlemleri ise 100 tam puan üzerinden yapılıyor. Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Dolayısıyla sınavlarda 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Öğrenciler sınavlarda her doğru verdikleri cevap için 10 puan alacak. Örneğin sınavlarda 7 soruya doğru yanıt veren aday, ilgili oturumdan 70 puan alacak ve başarılı sayılacak.

AÖL 1. dönem soruları ve cevap kitapçığı sorgulama: MEB AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

