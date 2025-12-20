Trabzonspor'dan 99 sayı: Fenerbahçe Beko Karadeniz'de dağıldı!

Trabzonspor, Fenerbahçe Beko'yu 99-73 ile geçti. Bordo mavililer sezondaki 7. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko ise ikinci defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve lider Beşiktaş Gain'in arkasında kaldı.

https://x.com/TSBasketResmi/status/2002425092496912565?s=20

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin.

Trabzonspor: Reed 36, Berk Demir 5, Yeboah 13, Hamm 9, Taylor 10, Tinkle 5, İsmail Cem Ulusoy 4, Ege Arar 4, Delgado 13.

Fenerbahçe Beko: Melli 4, Hall 7, Zagars 11, Faruk Biberovic 3, Birch 4, Bacot 2, Metecan Birsen 12, Baldwin 9, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic 5, Colson 4.

1. Periyot: 25-29

Devre: 53-45

3. Periyot: 75-56

Beş faulle çıkan: 37.27 Taylor (Trabzonspor).