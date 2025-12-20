Fenerbahçe'de Ederson ve Jhon Duran krizi: Beşiktaş maçında olmayacaklar!

Kategoriler
Fenerbahçe, Beşiktaş maçında Ederson ve Jhon Duran'dan faydalanamayacak. Sarı lacivertliler, derbi öncesinde çarpıcı bir duyuruda bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada Ederson ve Jhon Duran'ın; Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle izin istedikleri belirtilirken, Fred'in cezalı, Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun da sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekleri duyuruldu.
İki ezeli rakip, 23 Aralık Salı günü Kadıköy'de sahaya çıkacak.