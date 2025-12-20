Fenerbahçe'de Ederson ve Jhon Duran krizi: Beşiktaş maçında olmayacaklar!

Fenerbahçe, Beşiktaş maçında Ederson ve Jhon Duran'dan faydalanamayacak. Sarı lacivertliler, derbi öncesinde çarpıcı bir duyuruda bulundu.

FENERBAHÇE'YE BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİNDE AĞIR FATURA

Kulüpten yapılan açıklamada Ederson ve Jhon Duran'ın; Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle izin istedikleri belirtilirken, Fred'in cezalı, Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun da sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekleri duyuruldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE GERİ SAYIM

İki ezeli rakip, 23 Aralık Salı günü Kadıköy'de sahaya çıkacak.