12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Ederson ve Jhon Duran krizi: Beşiktaş maçında olmayacaklar!

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldızları Ederson ve Jhon Duran, kupadaki mücadele öncesinde takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de Ederson ve Jhon Duran krizi: Beşiktaş maçında olmayacaklar!
Burak Ayaydın
20.12.2025
20.12.2025
, maçında ve 'dan faydalanamayacak. Sarı lacivertliler, derbi öncesinde çarpıcı bir duyuruda bulundu.

Fenerbahçe'de Ederson ve Jhon Duran krizi: Beşiktaş maçında olmayacaklar!

FENERBAHÇE'YE BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİNDE AĞIR FATURA

Kulüpten yapılan açıklamada Ederson ve Jhon Duran'ın; Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle izin istedikleri belirtilirken, Fred'in cezalı, Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun da sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekleri duyuruldu.

Fenerbahçe'de Ederson ve Jhon Duran krizi: Beşiktaş maçında olmayacaklar!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE GERİ SAYIM

İki ezeli rakip, 23 Aralık Salı günü Kadıköy'de sahaya çıkacak.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE DERBİDE FORVETTE KİMİ OYNATACAK?
Youssef En-Nesyri'nin de Afrika Kupası'na katıldığı dönemde, ön bölgede Kerem Aktürkoğlu ya da Anderson Talisca'nın forma giymesi bekleniyor.
Trabzonspor'dan 99 sayı: Fenerbahçe Beko Karadeniz'de dağıldı!
Önder Özen'den Fenerbahçe'nin Eyüpspor galibiyeti sonrasında 4 maddelik rapor!
ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş
#süper lig
#Fenerbahçe
#Ederson
#Jhon Duran
#Spor
TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.