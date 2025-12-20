Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kocaeli'de işçi kepçenin altında can verdi! 8 yıldır hak arayan anne gözlerini kaybetti, çocuğu otizmli oldu, baba kansere yakalandı: Vahim iddia ortaya çıktı

8 yıl önce Kocaeli'de şantiyede kepçenin altında kalarak hayatını kaybeden işçi İsmail Bayraktar'ın ailesi adalet arayışında büyük talihsizliklerle karşılaştı. İşçinin 3 yaşındaki kızı konuşmayı kesip otizmli oldu, annesi görme yetisini kaybetti, babası ise kansere yakalandı. Aile cinayet mi kaza mı dedirten olayla ilgili vahim bir iddia ortaya atarken devlete de bir çağrı yaptı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 21:09

39 yaşındaki İsmail Bayraktar, Kocaeli'de 2017 yılında çalıştığı bir beton santralinin şantiyesinde iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan hukuk sürecinde sanıklara verilen hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesi ve hükmedilen tazminatın tahsil edilememesi, aileyi hukuk mücadelesine sevk etti.

Kocaeli'de işçi kepçenin altında can verdi! 8 yıldır hak arayan anne gözlerini kaybetti, çocuğu otizmli oldu, baba kansere yakalandı: Vahim iddia ortaya çıktı

"1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT ÖDENMEDİ"

İsmail Bayraktar'ın hayatını kaybetmesinin ardından açılan maddi davasında mahkeme, Bayraktar ailesi lehine yaklaşık 1 milyon liraya yakın tazminata hükmetti. Ancak aradan geçen yıllara rağmen bu bedelin hiçbir kısmının aileye ödenmediği öğrenildi. Aile, hem verilen hapis cezalarının fiilen infaz edilmemesi hem de hükmedilen tazminatın tahsil edilememesinin, yaşadıkları adaletsizlik duygusunu daha da derinleştirdiğini dile getirdi.

"KENDİ İŞİ OLMAYAN GÖREVE GÖNDERİLDİ" İDDİASI

Ağabeyinin ölümüne yol açan süreci anlatan Ali Bayraktar, "Aynı firmada abim beton, ben hafriyat bölümündeydim. Abimin görevi belliydi ancak müdürü tarafından kendisine işi olmayan bir görev verildi. İnsanların yürüyerek girmesinin yasak olduğu, kepçenin ve tırların girebileceği bir alana abim gönderilerek kameraların silinmesi istendi. Abim, kamerayı silmek için gittiği alanda vahim kazayı geçirdi. 2017 yılının kasım ayında kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti" dedi.

Kocaeli'de işçi kepçenin altında can verdi! 8 yıldır hak arayan anne gözlerini kaybetti, çocuğu otizmli oldu, baba kansere yakalandı: Vahim iddia ortaya çıktı

"DAVAYI KAZANDIK AMA CEZALAR PARAYA ÇEVRİLDİ"

Dava sürecine ilişkin Bayraktar, "Davayı kazandık. Cezayı alanlar M.S., H.A. ve kepçe operatörüydü. Verilen 4'er yıldı ancak paraya çevrildi cezaları ve cezaevine girmediler. Maddi tazminat davasında ise o günün parasıyla avukat masrafları dahil yaklaşık 1 milyona yakın bir bedel vardı. Onu da hiçbir şekilde ödemediler. Ne aradılar ne sordular. Biz ise her gün büyüdüklerini görüyoruz. Her şeyin hukuk yoluyla çözülmesini istiyoruz. Bir gün yaptıkları dolandırıcılık ortaya çıkacak. Yetim hakkı yiyerek büyünmez. Devletimizin de bir gün bu işi çözeceğine inanıyorum. O günü dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Kocaeli'de işçi kepçenin altında can verdi! 8 yıldır hak arayan anne gözlerini kaybetti, çocuğu otizmli oldu, baba kansere yakalandı: Vahim iddia ortaya çıktı

"SENİ HANGİ KEPÇEYLE EZDİLER?"

Yaşanan sürecin aile üyeleri üzerinde ağır tahribat oluşturduğunu belirten Bayraktar, babasının kansere yakalandığını ve çocukların psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızı babasına mezarda, 'Baba kalk, ben seni iyileştireceğim. Senin ne işin var burada? Biz daha balık tutmaya gidecektik, gezecektik, beni sen okuldan alacaktın. Seni hangi kepçeyle ezdiler? Ben gidip kendi cezasını ben vereceğim' diyor. Bunu söyleyen 12 yaşında bir kız çocuğu. Bu kelimeleri kullanan bir çocuk. İnsanın içi parçalanıyor. Buna hangi vicdan dayanır, hangi yürek dayanır? Abim İsmail öldüğünde oğlu 14, kızı 3 yaşındaydı. O zamanlar kızı konuşmayı kesti, 7 yaşına kadar neredeyse hiç konuşmadı. Bu süreçte otizmli oldu. Babam bu süreçte çocuğunun kahrından kanser oldu, biz de yeni öğrendik, son evre. Kendisine bunu söylemedik."

"ARTIK AĞLAMAKTAN GÖREMİYORUM"

77 yaşındaki anne Mevlide Bayraktar, yaşadıkları üzüntünün tüm ailenin sağlığını bozduğunu söyledi. Gözyaşlarının hiç dinmediğini belirten Bayraktar, "Yıllardır bu acının içindeyim. Ömrümü çürüttüm, ömrüm tamamen bitti. Hayatta yaşayacak gibi değilim. Yaşayan bir ölü gibiyim. Gecem gündüzüme karıştı. Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Ölen oğlumun kızını alıp mezarlığa gidiyorum. Kızı, babasının kim ezdiğini soruyor ama cevap veremiyorum. Psikolojimiz bozuldu. Eşim kanser hastası oldu, ben artık ağlamaktan göremiyorum, gözlerim bozuldu. Hiç halimizi hatırımızı sormadılar" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de işçi kepçenin altında can verdi! 8 yıldır hak arayan anne gözlerini kaybetti, çocuğu otizmli oldu, baba kansere yakalandı: Vahim iddia ortaya çıktı

"BİR ÇUKURA DÜŞTÜM, ÇIKAMIYORUM"

Eşinin ölümünden sonra hayatının altüst olduğunu ve iki çocuğu için ayakta kalmaya çalıştığını anlatan Aslaniye Bayraktar da, firmanın verdiği destek sözlerini tutmadığını belirterek, "İki çocuğum için mücadele ediyorum. İki kayınbiraderim maddi olarak bana destek oluyor. Firma sahibi bize söz verdi, 'Destek olacağız' dediler ama hiçbir zaman arkamızda olmadılar. Onları Allah'a havale ediyorum. Onlar rahat yatıyor, biz rahat yatamıyoruz. Çocuğumun sıkıntıları var, onunla yaşıyorum. Kendi çocuğumun derdine düştüm. Oğlum büyüdü, askerliği var. Hepsi bir yük olarak omzumda duruyor. Gidiyorum eşimin mezarına, onunla konuşup dönüyorum. Topraklara sarılıyorum. Onlar çoluğuyla çocuğuyla rahat rahat oturuyor. Eşimle çok güzel bir evliliğimiz vardı. 16 yıl evli kaldık. Bir çukura düştüm, çıkamıyorum. Eşimi adeta joker gibi kullandılar" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ PARA DEĞİL"

Babasını kaybettiğinde 14 yaşında olan, bugün ise 22 yaşına gelen Alper Bayraktar, 8 yıldır yaslarını dahi tutamadıklarını vurguladı. Sürekli bir hukuk mücadelesi içinde olduklarını belirten Bayraktar, "Bu süre boyunca acımızı yaşayamadık. Hep bir mücadele, hep bir koşuşturma içinde kaldık. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. En büyük temennimiz bu. Bizim amacımız para değil. Biz adaletimizi istiyoruz. Acımızı yaşamak istiyoruz" cümlelerini kullandı.

