Elazığ'da fabrikada yangın: Çok sayıda işçi dumandan etkilendi

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir yalıtım fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi, Yazıkonak Belediyesi ve Yurtbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Alevlere müdahale sırasında bir itfaiye eri elinden yaralandı.

16 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında 16 işçi de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen ambulanslarda +ilk müdahale yapıldı.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.