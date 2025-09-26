Bursa’da planlı su kesintisi başladı mı? BUSKİ kaç günlük su kaldı?

Bursa’nın içme suyunun büyük bölümünü sağlayan 60 milyon metreküp hacimli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 3,84’e kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 aylık istatistiklerine göre, aşırı kuraklık yaşanan bölgeler içinde Bursa da bulunuyor.

BUSKİ KAÇ GÜNLÜK SU KALDI?

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına içme suyu sağlayan iki baraj, kuraklık sebebiyle adeta sazlığa dönüştü.

Bahsi geçen ilçelerdeki su ihtiyacının yüzde 85’inin temin edildiği barajlarda 12 günlük su kaldı.

Söz konusu barajların doluluk seviyeleri 10 yıl önce bu dönemlerde yaklaşık yüzde 60 civarındaydı.

BURSA PLANLI KESİNTİ UYGULANACAK MI?

Bursa barajlarının şu an BUSKİ verilerine göre yüzde 3 seviyesine kadar inmesi nedeniyle vatandaşlar, bu uygulamanın şehre gelip gelmeyeceği konusunda sorgulamalara başladı.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Alper Makam, “Şu an planlı su kesintisi yapılacağı yönündeki bilgi gerçeği yansıtmıyor. Ancak böyle bir uygulamanın şu an gündemde olmaması, hiçbir zaman olmayacağı anlamına da gelmez.” ifadelerini kullandı.