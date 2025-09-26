Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Al Ittihad Al Nassr CANLI nereden izlenir? Ronaldo ilk 11'de

Al Ittihad Al Nassr canlı yayın ile hangi kanalda ekranlara geleceği belli oldu. Suudi Arabistan Ligi’nde bu akşam futbolseverleri yakından ilgilendiren dev karşılaşma oynanacak. Al Ittihad, sahasında Al Nassr’ı ağırlıyor. İki takım da ligde çıktığı 3 maçtan 3 galibiyet elde ederek zirvede yer alıyor. Mücadele saat 21.00’de başlayacak ve Cristiano Ronaldo da karşılaşmaya ilk 11’de çıkıyor. İşte Al Ittihad Al Nassr canlı maç bilgileri…

26.09.2025
26.09.2025
saat ikonu 20:33

ile Al Nassr, ’nin 4. haftasında kozlarını paylaşacak. Saat 21.00’de başlayacak mücadele futbolseverlerin yoğun ilgisini üzerine çekiyor.

AL İTTİHAD AL NASSR CANLI İZLE

Al Ittihad ile Al Nassr arasındaki kritik mücadele bu akşam oynanıyor. İki takım da ligde oynadığı 3 maçtan 3 galibiyetle ayrılarak üst sıralara yerleşmiş durumda. Al Ittihad 2. sırada yer alırken, Al Nassr ise zirvede bulunuyor. Mücadelede ’nun da ilk 11’de sahaya çıkacak olması karşılaşmayı daha da merak edilen bir hale getiriyor.

Al Ittihad Al Nassr maçı saat 21.00’de başlayacak. Taraftarlar ve futbolseverler, bu önemli mücadeleyi farklı platformlar üzerinden izleme imkanına sahip olacak. Al Ittihad Al Nassr seçenekleri arasında hem dijital hem de uydu yayınları bulunuyor.

AL İTTİHAD AL NASSR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Al Ittihad Al Nassr karşılaşmasını dünya genelinde yayınlayan bazı yabancı kanallar da mevcut. ABD’de Fox Soccer Plus, Avusturya’da Sportdigital Fussball, Brezilya’da Sportv 2 ve Portekiz’de Sport TV1 karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayacak.

Al Ittihad Al Nassr maçını şifresiz veren kanallar:

  • ABD: Fox Soccer Plus
  • Avusturya: Sportdigital Fussball
  • Brezilya: Sportv 2
  • Portekiz: Sport TV1
AL İTTİHAD AL NASSR HANGİ KANALDA?

Türkiye’de karşılaşma platformundan canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus, internet tabanlı bir dijital yayın platformu olduğu için kurulum veya ek bir cihaza ihtiyaç duyulmadan kullanılabiliyor.

Mobil uygulama üzerinden akıllı telefonlarla, smart TV uygulamaları üzerinden ise geniş ekran televizyonlarda maç izlenebiliyor. Abonelik işlemlerinin ardından izleyiciler, Al Ittihad Al Nassr maçı canlı yayınına anında erişim sağlayabiliyor.

AL İTTİHAD - AL NASSR NEREDE İZLENİR?

S Sport Plus dijital platformu üzerinden yayınlanan karşılaşmaya, resmi web sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla erişilebiliyor. Türkiye’de uydu üzerinden S Sport kanalı ise Türksat 4A’da 12245 MHz, Yatay (H) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve FEC 5/6 frekans bilgileriyle bulunuyor.

Bunun dışında S Sport ve S Sport 2 kanalları, Tivibu, Turkcell TV+ ve Kablo TV gibi farklı yayın platformlarında yer alıyor. Tivibu’da S Sport 73. kanalda, S Sport 2 ise 74. kanalda; Turkcell TV+’ta S Sport 77. kanalda, S Sport 2 ise 78. kanalda; Kablo TV’de ise S Sport 240. kanalda, S Sport 2 ise 241. kanalda izlenebiliyor.

AL İTTİHAD AL NASSR MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Al Ittihad Al Nassr maçını Türkiye’de S Sport Plus üzerinden izlemek mümkün. İzleyiciler, platformun mobil uygulamasını indirerek ya da resmi web sitesine giriş yaparak Al Ittihad Al Nassr maçını canlı olarak takip edebiliyor.

S Sport Plus, klasik bir televizyon kanalı olmadığı için yalnızca internet bağlantısıyla çalışıyor. Bu nedenle akıllı telefon, tablet veya akıllı televizyon üzerinden abonelik sonrası hemen kullanılabiliyor.

AL İTTİHAD AL NASSR CANLI LİNK

Al Ittihad Al Nassr karşılaşmasının resmi yayıncısı S Sport Plus olacak. Futbolseverler, platformun resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden canlı yayına ulaşabiliyor. Al Ittihad Al Nassr maçı, internet bağlantısı olan her cihazda Al Ittihad Al Nassr canlı link gerek olmaksızın kesintisiz şekilde izlenebilecek.

S Sport Plus, kullanıcılarına kolay erişim imkânı sunuyor. Yayınlar herhangi bir ek cihaz olmadan mobil veya smart TV üzerinden açılabiliyor ve maç keyfi anında başlayabiliyor.

AL İTTİHAD AL NASSR ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Türkiye’de karşılaşma yalnızca S Sport Plus aboneliğiyle izlenebiliyor. Ancak yurt dışında şifresiz yayın imkânı sunan farklı kanallar mevcut. ABD’de Fox Soccer Plus, Avusturya’da Sportdigital Fussball, Brezilya’da Sportv 2 ve Portekiz’de Sport TV1 karşılaşmayı ekranlara getiren kanallar arasında yer alıyor.

