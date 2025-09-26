Menü Kapat
Gündem
Editor
 Selahattin Demirel

Beyaz Saray'dan dikkat çekici Erdoğan videosu! Trump'ın sözleriyle paylaştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi tüm dünyada yankı bulurken Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım geldi. Paylaşımda Trump, kamera karşısında Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek "Uzun zamandır arkadaşız, kendisi çok saygı duyulan bir adam." dedi.

Haber Merkezi
26.09.2025
20:30
26.09.2025
20:30

Dün saatiyle akşam saatlerinde 'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkanı Trump'ın görüşmesiyle ilgili çok önemli bir paylaşım yapıldı.

Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşen paylaşımda Erdoğan'ın 6 yıl sonra yaptığı ziyaret için özel bir video yer aldı.

"ÇOK SAYGI DUYULAN BİR LİDER"

Videoda konuşması yer alan , Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olmak bir zevk. Uzun zamandır arkadaşız. O çok saygı duyulan bir adam. Çevresinde çok saygı duyulan biri. Ülkesinde, Avrupa’da ve dünyanın dört bir yanında tanınıyor. Tüm dünya ona saygı duyuyor." gibi ifadelerle övgü dolu sözler kullandı.

Beyaz Saray'dan dikkat çekici Erdoğan videosu! Trump'ın sözleriyle paylaştılar

"MUAZZAM BİR ORDU İNŞA ETTİ"

Trump'ın videoda ayrıca Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye’nin askeri gücüne işaret ederek "Muazzam bir ordu inşa etti, güçlü bir ordu. Birçok ekipmanımızı kullanıyor. Türkiye ile çok fazla ticaret yapıyoruz ve bunu daha da artıracağız." ifadeleri geçti.

Beyaz Saray'dan dikkat çekici Erdoğan videosu! Trump'ın sözleriyle paylaştılar

Video sonunda Trump'ın "Ama bu adama büyük saygı duyuyorum." sözleri yer aldı.

ERDOĞAN'IN HESABI DA ETİKETLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabının da etiketlendiği video paylaşımda Trump'ın "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve uzun zamandır arkadaşız... Kendisi çok saygı duyulan bir adam." ifadeleri not olarak eklendi.

https://x.com/WhiteHouse/status/1971596175288455475

ETİKETLER
#Türkiye
#donald trump
#abd
#görüşme
#recep tayyip erdoğan
#Askeri Güç Dengesi
#Beyaz Saray
#Gündem
