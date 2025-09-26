Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili CHP'nin tavrı ne anlama geliyor? O sözler İletişim Başkanı'nı harekete geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesiyle ilgili CHP lideri Özgür Özel'in "Müttefikten müşteri yapmış, Trump beni o kadar övse yerin dibine girerim." ifadeleri ve muhalif kesimin olumsuz bir hava ortaya çıkarmasına karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir açıklama yaptı. Duran, yapılan dezenformasyon kampanyasına CHP yönetiminin öncülük ettiğini belirterek bu durumu "Acziyet ve kötü niyet göstergesi" olarak yorumladı.

Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili CHP'nin tavrı ne anlama geliyor? O sözler İletişim Başkanı'nı harekete geçirdi
Selahattin Demirel
26.09.2025
26.09.2025
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak ve önemli diplomatik temaslar için 'ye giden ve en son Beyaz Saray'da ABD Başkanı ile görüştükten sonra yurda dönen 'la ilgili muhalefetten yapılan olumsuz eleştiri furyası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı harekete geçirdi.

"MÜTTEFİKTEN MÜŞTERİ"

Erdoğan'ın Trump görüşmesiyle ilgili Genel Başkanı Özgür Özel'in "Müttefikten müşteri yapmış, Trump beni o kadar övse yerin dibine girerim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili CHP'nin tavrı ne anlama geliyor? O sözler İletişim Başkanı'nı harekete geçirdi

Özel ayrıca görüşmeyi eleştirdiği konuşmasında "Görüşmede Boeing’in B’si var, Ruhban Okulu’nun R’si var ama Gazze’nin G’si yok, ’in F’si yok. İspanya, Filistin nasıl sahip çıkıyor, bizimkiler susuyor. Tom Barrack'a ses çıkaramıyorlar. Görüşme bitti. Günün sonunda elimizde ne var? Günün sonunda elimizde daha gitmeden kaldırdığımız gümrük vergileri var." dedi.

Özel'in ABD ile yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz alımı (LNG) anlaşmasını da eleştirdiği konuşması ve diğer muhalefet çevrelerinde takınılan tavırla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir açıklamada bulundu.

Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili CHP'nin tavrı ne anlama geliyor? O sözler İletişim Başkanı'nı harekete geçirdi

Açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Duran "Ülkemiz, dış politikada prestij kazanırken, CHP’nin içeride ısrarla Cumhurbaşkanımızı hedef alması, bilgi kirliliği üretmesi, hakikati perdelemeye çalışması sadece siyasi etik açısından değil, milli menfaatler açısından da ciddi bir sorundur." cümleleriyle tepkisini gösterdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN FİLİSTİN SÖZLERİ TÜM DÜNYADA TAKDİRLE KARŞILANDI"

Duran'ın paylaşımında yer alan ifadeleri şu şekilde:

"Son yıllarda Türkiye, küresel arenada sergilediği dış politika performansıyla yalnızca bölgesel bir aktör değil, küresel bir denge unsuru olduğunu da ispatlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politikamız; milli menfaatlerimiz temelinde barış, istikrar ve insanlık onurunu önceleyen bir anlayışla şekillenmektedir.

Gazze’deki soykırım başta olmak üzere dünyanın birçok kritik bölgesinde insani duyarlılığın sesi ve diplomatik çözüm arayışının adresi olmuştur. Bu yaklaşımın en net yansımalarından biri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda görülmüştür. Filistin üzerine en etkili konuşmayı yapan Cumhurbaşkanımızın sözleri, uluslararası camiada büyük takdirle karşılanmıştır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BM REFORMU KONUSU BİRÇOK ÜLKENİN ANA GÜDDEM MADDESİ HALİNE GELDİ"

Cumhurbaşkanımızın senelerdir en yüksek sesle ifade ettiği reformu konusu artık birçok ülkenin programında ana gündem maddesi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın dün ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme de gayet yapıcı ve olumlu bir çerçevede gerçekleşmiş, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Türkiye karşıtı çevrelerin tüm çaba ve beklentilerine rağmen iki lider arasındaki dostane ilişkiler ve stratejik anlamda ortak perspektif ziyarete damgasını vurmuştur.

Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili CHP'nin tavrı ne anlama geliyor? O sözler İletişim Başkanı'nı harekete geçirdi

Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump’la hem BM marjındaki Gazze toplantısında hem de ikili görüşmesinde Filistin konusunu geniş şekilde ele almıştır. Türkiye’nin diplomatik cephede son bir haftadaki başarıları, ne yazık ki içeride bazı muhalif çevreler tarafından ya görmezden geliniyor ya da manipüle ediliyor.

"CHP'NİN TAVRI MİLLİ MENFAATLER AÇISINDAN DA CİDDİ BİR SORUN"

Ülkemiz, dış politikada prestij kazanırken, CHP’nin içeride ısrarla Cumhurbaşkanımızı hedef alması, bilgi kirliliği üretmesi, hakikati perdelemeye çalışması sadece siyasi etik açısından değil, milli menfaatler açısından da ciddi bir sorundur.

"TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ VE SORNASI DEZENFORMASYON KAMPANYASI BAŞLATILDI"

Öte yandan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Trump ile görüşmesi öncesinde ve sonrasında yurt dışından ve yurt içinden bilinçli bir dezenformasyon kampanyası başlatıldığı görülmektedir.

Son derece verimli geçen görüşmeyi karalamak için CHP yönetiminin bu kampanyaya öncülük etmesi acziyet ve kötü niyet göstergesidir. CHP seçmenine haksızlık olduğunu düşündüğüm bu gayrimillî yaklaşımın milletimiz nezdinde karşılık bulmayacağı aşikârdır."

https://x.com/burhanduran/status/1971611601498214501

