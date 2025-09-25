Cumhurbaşkanı Erdoğan–Donald Trump zirvesi başladı! İşte masadaki konular

Washington'da beklenen kritik görüşme başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Görüşme öncesinde Türkiye saatiyle 18.00’de Erdoğan, Trump tarafından resmi törenle karşılandı. Saat 18.15’te ise Oval Ofis'e geçilerek ikili görüşme gerçekleşecek. 18.45 itibariyle ise Kabine Odası'nda öğle yemeğinde kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR GÜNDEME GELECEK?

İki liderin kritik zirvesinde ele alınması beklenen başlıklar şu şekilde:

- Türkiye’nin F-35 programındaki durumu, savunma sanayii iş birlikleri ve F-16 tedariki, Suriye’de istikrar ve terörle mücadele, Gazze’de İsrail saldırıları ve insani yardımlar, Doğu Akdeniz’de enerji dengesi, Rusya–Ukrayna savaşı ve Heybeliada Ruhban Okulu meselesi

- Görüşme sırasında Erdoğan İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump'a aktaracak.

- Zirvede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereler dahil iki ülkenin barış çabaları değerlendirmeye alınacak.

- Görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarın sağlanması ve terör örgütü PKK/SDG’nin durumu da gündemde olacak.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da konuk edeceğini duyurdu. Trump, "Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu, 25'inde onu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirterek "Bunlar arasında büyük ölçekli Boeing uçak alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin sürdürülmesi de var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı gün görüşme için sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray’da yapacakları görüşmede ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alacağını belirtti.

Erdoğan, "Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, haziranda Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü.

Ayrıntılar geliyor...