TGRT Haber
22°
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'tan Biden'a ince gönderme! Portresi yerine bakın ne koydu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açılan 'Başkanlık Onur Yolu' bölümünde eski başkan Joe Biden için ayrılan çerçeveye otomatik imza cihazı fotoğrafını yerleştirdi. Trump, Biden'ın karar alma süreçlerinde 'bilişsel gerileme' yaşadığını ileri sürerek, 'otomatik imza cihazı' kullandığını belirtmişti.

Haber Merkezi
25.09.2025
25.09.2025
saat ikonu 09:56

ABD Başkanı 'ın kararıyla 'da yer alan Batı Kanadı'nda yeni bir bölüm açıldı. "Başkanlık Onur Yolu" adı verilen bölümde, ABD'nin geçmiş başkanlarının portreleri altın çerçeveler içinde sırasıyla sergilendi.

Proje, Amerikan başkanlık tarihine saygı duruşu niteliği taşısa da ile alakalı bir detay görenleri şoke etti. Biden için ayrılan çerçevede portre yerine bir "otomatik imza cihazı" fotoğrafı yer aldı.

Trump'tan Biden'a ince gönderme! Portresi yerine bakın ne koydu

"OTOMATİK İMZA CİHAZI" POLEMİĞİ

ABD Başkanı Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Joe Biden'a olan nefretini yeni bir şekilde gösterdi. Trump daha önce, Biden'ın karar alma süreçlerinde "bilişsel gerileme" yaşadığını ve birçok resmi belgenin "otopen" denilen otomatik cihazla imzalandığını ortaya atmıştı.

Bu iddialarını ciddiye alarak soruşturma açılması gerektiğini savunan Trump, yeni sergide Biden için hazırlanan çerçeveyle bu mesajını görselleştirmiş oldu. Trump, Beyaz Saray'da ABD Başkanlarının yer aldığı bölüme, Biden'ın fotoğrafı yerine "otomatik imza cihazı" fotoğrafı koydu.

Trump, Biden'ın fotoğrafı yerine 'otomatik imza fotoğrafı' koydu.

Trump'tan Biden'a ince gönderme! Portresi yerine bakın ne koydu
