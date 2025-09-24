Menü Kapat
 Banu İriç

Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı: Korkulan ağrı kesici ilaçla açıklama geldi

Dünyada en çok kullanılan ilaç etken maddelerinden olan parasetomolle ilgili ABD Başkanı Trump'ın iddiası bilim dünyasında tartışma başlattı. İlacın özellikle hamile kadınlar tarafından kullanılmasının çocuklukta otizme yol açtığı öne sürüldü. Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı.

AA
24.09.2025
24.09.2025
ABD Başkanı 'ın parasetomol içerikli Tylenol’un gebelikte kullanımının otizme yol açabileceği iddiası ortalığı karıştırdı. tartışılan ilaçla ilgili detayları açıkladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AÇIKLAMA YAPTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), asetaminofen olarak da bilinen parasetamolün sırasında kullanımı ile bunun çocuklarda otizme neden olması arasında bilimsel bir kanıt bulunamadığını bildirdi.

KESİN BİLİMSEL KANIT YOK

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının "çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığına" yönelik iddiasıyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"DSÖ, ile hamilelikte parasetamol olarak da bilinen asetaminofen kullanımı arasında olası bağlantıyı doğrulayan kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, tüm kadınların, bireysel durumlarını değerlendirip gerekli ilaçları önerebilecek doktorlar veya sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uymaya devam etmelerini önerdiğini kaydetti.

İLK ÜÇ AYDA KULLANILAN İLAÇLARA DİKKAT!

Ghebreyesus, "Hamilelik sürecinde, özellikle ilk 3 ayda, tüm ilaçlar dikkatli kullanılmalı ve sağlık uzmanlarının tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilmeli." değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​

ABD Başkanı Donald Trump, Tylenol adlı ilacın aktif maddesi olan "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığını iddia etmişti.

İlaç firmaları radara takıldı! Rekabet Kurulu'na sözlü savunma
