İlaç firmaları radara takıldı! Rekabet Kurulu'na sözlü savunma

Rekabet Kurulunca, çoğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, çoğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin rekabete hassas bilgi paylaşımında bulunmak ve çalışan ayartmama anlaşmasına taraf olmak ve AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (ABBVIE) ayrıca hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de AbbVie ile Pfizer PFE İlaçları AŞ (PFIZER) arasında rekabete hassas bilgi paylaşımı yapıldığı iddiasına yönelik söz konusu kuruluşlar hakkında çalışan ayartmama anlaşmasına taraf olduğu iddialarına yönelik AbbVie, Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. AŞ (Abdi İbrahim), AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. (Astrazeneca), BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. (BASF), Bausch+Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. AŞ (Bausch&Lomb ), Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. (Bayer), Glaxosmithkline İlaçları San. ve Tic. AŞ (GSK), İlko İlaç San. ve Tic. AŞ (İlko), Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. (Johnson&Johnson), Liba Laboratuarları AŞ (Liba), Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. AŞ (MenariniI), Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. AŞ (Merck), Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. (MSD), Michael Page NEM İstihdam Danışmanlığı Ltd. Şti. (Michael Page), Panasonic Elektronik Satış AŞ (Panasonic), PFIZER, Sanofi İlaç San. ve Tic. AŞ (Sanofi), SIFI İlaç AŞ (SIFI) ve World Medicine İlaç San. ve Tic. AŞ (World Medicine) hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında elde edilen belgeler doğrultusunda ilgili kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Adeka İlaç San. ve Tic. AŞ (Adeka), Arven İlaç San. ve Tic. AŞ (Arven), Berko İlaç ve Kimya San. AŞ (Berko), Bilim İlaç Sanayii ve Tic. AŞ (Bilim), Daiichi Sankyo İlaç Tic. Ltd. Şti. (Daiichi), Drogsan İlaçları San. ve Tic. AŞ (Drogsan), Genveon İlaç San. ve Tic. AŞ (Genveon), Neutec İlaç San. Tic. AŞ (Neutec), Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ (Novartis), Sanovel İlaç San. ve Tic. AŞ (Sanovel), Santa Farma İlaç San. AŞ (Santa Farma) ve Servier İlaç ve Araştırma AŞ (Servier) hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini belirten temsilci, soruşturma süreci devam ederken kurulun, Argis İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ (Argis), Farmatek İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ (Farmatek) ve Helba İlaç İç ve Dış Sanayi Ticaret AŞ'nin (Helba) soruşturma tarafı olarak eklenmesine karar verdiğini dile getirdi.

Temsilci, kurulun Amgen ve Novo Nordisk'i soruşturmaya dahil ettiğine işaret ederek, hakkında soruşturma yürütülen, Adeka, Amgen, Argis, Arven, Astrazeneca, Berko, Farmatek, Helba, İlko, Merck, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Sanovel, Santa Farma ve Servier'in çalışan ayartmama anlaşmasına taraf olmak ve rekabete hassas bilgi paylaşımı yapmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettiklerini bildirdi.

Söz konusu eylemlerin bireysel muafiyetten yararlanamayacağı ve bu nedenle ilgili teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiği sonucuna varıldığına işaret eden temsilci, hakkında soruşturma yürütülen AbbVie, Basf, Bausch&lomb, Bayer, Daiichi, Johnson&Johnson, Liba, Michael Page, MSD, Neutec, Panasonic, SIFI ve World Medicine ünvanlı teşebbüslere, kanunu ihlal ettiği tespit edilemediğinden idari para cezası verilmesine gerek olmadığı kanaatine ulaşıldığını kaydetti. Toplantıda teşebbüs temsilcilerine de söz verildi.

Hakkında idari para cezası istenen Adeka'nın temsilcisi, ihlal iddiasına katılmadıklarını, Kovid-19 salgını sürecinde insan sağlığını korumak için uygulanan aşı solüsyonlarının tedariki amacıyla ilave çalışan istihdamı gerekliliğine bağlı olarak 2020-2021 yıllarında 550'ye yakın çalışan bulunduğunu, diğer yıllarda 500 kişinin üzerinde istihdam gerçekleştirilmediğini söyledi.

Amgen temsilcisi de firma hakkında ileri sürülen bulgunun gerçek olmadığını, varsayımlara dayandığını ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.