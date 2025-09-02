Menü Kapat
31°
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Dev banka Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendirdi: Kritik ikinci yarı yorumu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli dev yatırım bankası Citigroup Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Banka, yılın ikinci yarısında ekonomide yavaşlama beklediklerini açıkladı.

Citigroup ekonomistleri, Türkiye'nin ikinci çeyrek verilerini değerlendirerek yılın ikinci yarısında ekonomide beklediklerini açıkladı. Ekonomistler, manşet büyümenin 'faaliyetlerdeki temel zayıflığı' maskelediğine dikkat çekti.

Ekonomistler İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, büyüme verilerinin ardından yayımladıkları raporda, "Temmuz-Ağustos döneminde imalat PMI'sında gözlenen belirgin düşüş ve işgücü piyasası dinamiklerinde (özellikle yaratmada) devam eden zayıflık, ekonomik faaliyette öngörülen düşüşün habercisi niteliğinde" değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜME RAKAMI BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

TÜİK verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8, çeyreklik bazda ise yüzde 1,6 büyüme kaydetti. Bu rakamlar Bloomberg anket beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Citi'nin raporunda, "Verilere daha yakından baktığımızda, 2. çeyrekte faaliyet hızındaki şaşırtıcı hızlanmanın sürdürülebilirliği konusunda temkinli kalmamız gerektiğini görüyoruz" ifadesi kullanıldı.

KALICI CANLANMA OLASI DEĞİL

Raporda ayrıca talep tarafında kalıcı bir canlanmanın 'olası olmadığı', bunun nedeninin 'özel tüketimdeki devam eden normalleşme ve yüksek reel tüketici kredi ' olduğu vurgulandı.

Arz tarafında ise kredi arzındaki kısıtlamalar ve sıkı finansal koşulların makine ve ekipman yatırımlarını sınırladığı belirtilirken, Türkiye'nin en çok yaptığı sektörlerin 'Avrupa ve ABD'de yavaşlayan büyümeye karşı özellikle savunmasız' olduğunun altı çizildi.

ETİKETLER
#istihdam
#faiz oranları
#türkiye ekonomisi
#ihracat
#büyüme
#Yavaşlama
#Ekonomi
