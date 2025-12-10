Menü Kapat
11°
Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

İsrail Tom Barrack'tan rahatsız: 'Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor'

İsrail'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan rahatsız olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Barrack Türk Büyükelçisi gibi davranmakla suçlanıyor.

İsrail Tom Barrack'tan rahatsız: 'Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
00:22
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
00:22

Başkanı ile uzun yıllara dayanan yakınlığı bulunan ve göreve geldiğinde de iki özel görev birden verdiği Tom Barrack'ın politikalarından 'in hoşlanmadığı iddia edildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Tom Barrack hakkında İsrail'in Walla platformunun İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde bu rahatsızlık dile getirildi. İsrailli yetkili, "Barrack, Türk Büyükelçisi gibi davranıyor ve 'da olup bitenleri olumsuz yönde etkiliyor." sözlerini sarf etti.

İsrail Tom Barrack'tan rahatsız: 'Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor'

"İSRAİL'E DÜŞMANCA DAVRANIYOR"

Barrack'ın İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından "İsrail'e düşmanca davranan bir unsur" olarak algılandığını kaydeden İsrailli yetkili, "Suriye'deki Türk çıkarlarından aşırı derecede etkileniyor ve Suriye'nin çıkarlarına hizmet eden bir büyükelçi gibi davranıyor." dedi.

İsrail Tom Barrack'tan rahatsız: 'Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor'

Haberde, Barrack'ın geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da kullandığı "İsrail kendisinin bir demokrasi olduğunu iddia edebilir ama bu bölgede gerçekte en iyi işleyen şey hayırsever bir monarşidir." ifadeleri hatırlatıldı.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki İsrail yanlısı kadrolara yatırım yaptığı, bunlar arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Walz'ın geldiği belirtildi.

ETİKETLER
#donald trump
#abd
#İsrail
#suriye
#orta doğu
#Tom Barrack
#Dünya
