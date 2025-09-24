Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Erdoğan ve Trump görüşmesi öncesi Tom Barrack'tan çarpıcı mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD Başkanı Donald Trump ile merakla beklenen görüşmesini gerçekleşecek. İki liderin buluşması Orta Doğu'da süregelen istikrar arayışları için de yön belirleyici olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 21:56

'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Özel Temsilcisi Tom Barrack, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile ABD Başkanı Donald 'ın görüşmesi için umutlu olduğunu vurgulayarak, "'nun diğer bölgelerinde kaos hüküm sürerken, bu tüm ipleri bir araya getirmek için bir fırsat" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ve Trump görüşmesi öncesi Tom Barrack'tan çarpıcı mesajlar

"YAPTIRIMLARIN BİR KISMI KALDIRILDI"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birlemiş Milletler 80. Genel Kurul temasları kapsamında New York'ta İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Suriye'ye yaptırımların kalıcı olacak kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusu üzerine, "Yaptırımların bir kısmı aslında kaldırıldı" dedi.
Bu konuda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Barrack, "Zaten kaldırılmış çok fazla yaptırım var. Başkan Trump, 25 numaralı genel muafiyeti kaldırdı. İhracat lisansları kaldırılıyor. Bir tane önemli yaptırım var. Sezar Yasası olarak adlandırılan ve kalıcı olarak yürürlükten kaldırılma sürecinde olan bir yasa. Muafiyet var" ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Trump görüşmesi öncesi Tom Barrack'tan çarpıcı mesajlar

HEDEFİMİZ SURİYE'YE ŞANS VERMEK

Amacın yaptırımları kaldırmak olduğunu söyleyen Barrack, "Bunun nasıl yapılacağı konusunda biraz tartışma var. Bizim hedefimiz, Başkan Trump'ın hedefi, onlara (Suriye'ye) bir şans vermektir. Ve Suriye'ye bir şans vermenin tek yolu, ışıkları yakmaktır. Bu yüzden daha fazla güce, daha fazla elektriğe ihtiyacımız var. İnsanların günlük yaşamlarında bir fark hissetmelerini istiyoruz. Ve başkan, yaptırımları kaldırın ve onlara bir şans verin diyerek yeni rejime bu fırsatı sunuyor" açıklamasını yaptı.

Erdoğan ve Trump görüşmesi öncesi Tom Barrack'tan çarpıcı mesajlar

"BİRBİRLERİNİ SEVİYORLAR, İKİSİNE DE İHTİYAÇ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin ise Barrack, iki liderin de yıldız isim olduğu belirterek, "Umudum; birbirlerini seviyorlar, ikisine de ihtiyaç var. 'nin bölgesel istikrar merkezi olarak meşruiyeti çok büyük. Türkiye sadece NATO'nun en büyük müttefiki değil, aynı zamanda çok karmaşık bir bölgedeki en büyük ortağımız. Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde kaos hüküm sürerken, bu tüm ipleri bir araya getirmek için bir fırsat. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump harika liderler. Bence çok şey başarabilirler" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN VE TRUMP'IN GÖRÜŞME GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın Orta Doğu gündeminin yanı sıra F-16 ve F-35 anlaşmalarını ele alması bekleniyor. Ayrıca iki liderin ticari ve askeri iş birlikleri konusunda görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yarın Türkiye saatine göre 18.00'de bir araya gelmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü! Yanındaki 2 isim dikkat çekti
Trump ve Erdoğan masada yan yana! BM zirvesinin önüne geçen kare: Bu en önemli toplantım
ETİKETLER
#Türkiye
#abd
#suriye
#erdoğan
#orta doğu
#trump
#yaptırımlar
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.