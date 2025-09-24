Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü! İşte konuşulanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da bulundu. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konuşulurken Erdoğan da Türkiye'nin AB ile ilişkilerini ilerletme kararlılığını vurguladı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
20:50
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
22:12

, Genel Merkezi'ndeki önemli görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. , basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü! İşte konuşulanlar

BAKAN FİDAN VE MİT BAŞKANI KALIN DA YER ALDI

Görüşmede, Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

ERDOĞAN'DAN İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN GAYRET VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu ifade ederek, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

"TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİ İLERLETMEKTE KARARLI"

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye’nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul’da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini ifade etti.

Macron'u, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Suriye'deki son durum, Avrupa'da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
Husilerden İsrail'e saldırı: Çok sayıda yaralı var
