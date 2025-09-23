Trump ve Erdoğan masada yan yana! BM zirvesinin önüne geçen kare: Bu en önemli toplantım

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerini Gazze'nin konuşulacağı bir toplantıya davet etti.

Toplantı için Türkevi'nden ayrılan Erdoğan, görüşmenin yapılacağı yere ulaştı ve burada çekilen masa fotoğrafı dikkat çekti.

"BU EN ÖNEMLİ TOPLANTIM"

Masada Trump ile Erdoğan yan yana otururken Trump "Bugün 32 toplantım var, en önemli toplantımın bu olduğunu söyleyebilirim. Orta Doğu'da normal hayata geçmek istiyoruz. Gazze'deki savaşı bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, konuşmasının devamında "Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyoruz. Belki de hemen sona erdiririz. Rehineleri geri getirebilir miyiz diye bakacağız." dedi.

ERDOĞAN: ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI

Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ben sonuç bildirgesinin önemli olacağını düşünüyorum. Çok verimli bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum." ifadelerini kullandı.