Hava Durumu
24°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Trump ve Erdoğan masada yan yana! BM zirvesinin önüne geçen kare: Bu en önemli toplantım

BM 80. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Gazze gündemli bir toplantıya katılıyor. Trump’ın davetiyle gerçekleşen toplantıda diğer İslam ülkeleri liderleri de toplantıda bulunurken Erdoğan ile Trump'ın masada yan yana oturması dikkat çekti. Erdoğan toplantı sonrası "Çok verimli toplantıyı bitirdik." dedi.

Trump ve Erdoğan masada yan yana! BM zirvesinin önüne geçen kare: Bu en önemli toplantım
ABD Başkanı , Genel Kurulu için New York'ta bulunan Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerini 'nin konuşulacağı bir toplantıya davet etti.

Trump ve Erdoğan masada yan yana! BM zirvesinin önüne geçen kare: Bu en önemli toplantım

Toplantı için Türkevi'nden ayrılan , görüşmenin yapılacağı yere ulaştı ve burada çekilen masa fotoğrafı dikkat çekti.

"BU EN ÖNEMLİ TOPLANTIM"

Masada Trump ile Erdoğan yan yana otururken Trump "Bugün 32 toplantım var, en önemli toplantımın bu olduğunu söyleyebilirim. 'da normal hayata geçmek istiyoruz. Gazze'deki savaşı bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump ve Erdoğan masada yan yana! BM zirvesinin önüne geçen kare: Bu en önemli toplantım

Trump, konuşmasının devamında "Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyoruz. Belki de hemen sona erdiririz. Rehineleri geri getirebilir miyiz diye bakacağız." dedi.

ERDOĞAN: ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI

Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ben sonuç bildirgesinin önemli olacağını düşünüyorum. Çok verimli bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum." ifadelerini kullandı.

