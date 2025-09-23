Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yankı uyandıran konuşmasının ardından diplomatik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrasında diplomatik görüşmelerini yapmaya başladı.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım politikasının durdurulmasına dair yankı uyandıran konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

"İSRAİL'E BASKIYI ARTIRIN" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların erişimi için İsrail'e baskısını artırması gerektiğini belirtti.

BM sisteminde revizyon ihtiyacının net biçimde ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin çalışmalara her türlü katkıyı sağlamayı sürdüreceğini vurguladı.

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını, acil ateşkes ve kalıcı barış için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

BM sisteminde revizyon ihtiyacının son yıllarda net bir biçimde ortaya çıktığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini, dünya barışının korunmasının öneminin son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalarda daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde ABD'de temaslarını devam ettirmesi bekleniyor.