F-35 programına yeniden! İşte kritik görüşmenin detayları

BM Zirvesi için Amerika’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam satlerinde ABD Başkanı Donalp Trump ile birebir görüşme gerçekleştirecek. Dünyanın dikkatle takip ettiği görüşmede F35 ve Gazze konusu masaya yatırılacak.

Kritik görüşmenin detaylarıyla ilgili Tgrthaber.com Editörü Yasemin Güldemir’e konuşan Yeliz Albayrak; önümüzdeki süreçte yeni bir paketin açıklanacağını ve bu paketin Türkiye’nin istediği çizgide olacağını ifade ederek önemli mesajlar verdi.

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

Yeliz Albayrak, yaptırımlar sebebiyle askıya alınan programların tekrar gündeme geleceğini ifade ederek; “Yaptırımlar sebebiyle bir süre askıya alınan programların yeniden gündeme gelebileceğini söylemek mümkün. Belki kısa vadede hızlı bir dönüş sağlanmayacaktır ama önümüzdeki süreçte yeni bir paketin açıklanacağını düşünüyorum.” dedi.

TÜRKİYE’NİN İSTEDİĞİ ÇİZGİDE OLABİLİR

Albayrak, görüşme sonrası açıklanması beklenen paketin istenilen düzeye yakın olacağını ifade ederek, “Önümüzdeki süreçte yeni bir paket açıklanabilir. Bunun da Türkiye’nin istediği çizgiye oldukça yakın olacağını düşünüyorum” dedi.

Albayrak’a göre görüşme, sadece Türkiye–ABD ilişkileri açısından değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki dengelerin geleceği bakımından da belirleyici olacak.

TRUMP HAMAS’I SUÇLUYOR!

Burada Trump’ın İsrail’e çok fazla desteğini azaltacağını ön görmek çok zor, çünkü Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapmış olduğu konuşmada halen daha Hamas'ı suçladı. Çözümü Hamas'ın tıkadığını ima eden cümleler kurdu ve açıkçası Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisinin de açıkçası Hamas'ı suçladı ve kendilerinin de burada yeni bir sürece dahil olmak istediklerini belirten açıklamalar duyduk.

HEMEN AKSİYON ALINAMAZ!

Halen da İsrail’in güvenlik kaygılarının öncelediğini söyleyebiliriz. Bizim burada tabi ki bu mekanizmayı zorlayacağımız, meselenin ne kadar elzem olduğunun altını çizeceğimiz, ısrarımızı anlayıp belki tekrar yeni bir adım veya yolun inşa edilmesini bekleyebiliriz. Ancak görüşme sonrasında çok hızlı bir şekilde aksiyon alınacağını beklemiyoruz.