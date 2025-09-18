Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin katmanları Teknofest'te görücüye çıktı

Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı yüksek teknolojisini gözler önüne seren Çelik Kubbe'nin katmanları bu sene İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2025'te sergilendi. Sistemin en dış katmanında yer alan uzun menzilli SİPER hava savunma sistemi yer alırken görenler yoğun ilgi gösterdi.

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÇELİK KUBBE'NİN KATMANLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2025'te vatandaşın görücüsüne çıkartılan Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma sisteminin gelişmişliğini gözler önüne serdi. Binlerce kişinin ziyaret ettiği Teknofest'te 17-21 Eylül tarihleri aralığında Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin katmanlarını yakından inceleyebilme fırsatı sunuluyor.

HER KATMAN AYRI BİR GÜVENCE

Türkiye'nin hava savunma teknolojisinin gelişmişliğini somut bir şekilde gösteren Çelik Kubbe'nin katmanları Teknofest'in en ilgi çekenleri arasında yer almayı başardı. Sistemin en dış katmanında yer alan uzun menzilli SİPER hava savunma sistemi aracılığıyla düşman füzeleri ve uçakları 100 kilometrenin üzerindeki mesafelerden tespit edilerek imha ediliyor.

Orta menzilde görev yapan HİSAR-O+ hareketli tehditlerle mücadele etmek için birebir olurken alçak irtifa savunmasında ise HİSAR-A+ ve KORKUT gibi sistemler devreye giriyor.

MİLLİ GÜVENLİĞİN ZIRHI: ÇELİK KUBBE

Türkiye'nin hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'nin katmanları göz doldururken çok katmanlı yapısı, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini önemli derecede artırmayı başarıyor. Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık ve savunma sanayiindeki gücünü dünyaya göstermeye devam ederken Çelik Kubbe, çeşitli tehditlere karşı özelleşmiş çözümler ile savunma strajesinde sağlam bir temel oluşturuyor.